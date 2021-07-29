排球／阿根廷選手超帥卻「名為魯蛇」 東奧爆紅引熱議

今年參賽東京奧運排球項目的阿根廷好手路瑟（Agustín Loser），其姓氏與英文「輸家」相同，一上場便受到莫大關注，不過與姓氏不同的是，他在場上發揮的影響力一點也不像個「魯蛇」。

年僅23歲的路瑟雖然一上場就被放大檢視，不過他馬上就用表現證明自己的身手，無論是進攻、防守或反擊，他都是陣中最出眾的那一位，雖然首戰以1：3不敵俄羅斯奧會，但接下來他們將對上巴西，可望在國際賽事世仇手中搶下分組預賽的晉級門票。

商品推薦