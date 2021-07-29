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東奧／日本麵包太好吃 外媒首推超商這款讚嘆：10分滿分！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本夾心吐司征服外國媒體人的胃，大讚其是「冠軍早餐」、「10分滿分推薦」。圖擷取自twitter
日本夾心吐司征服外國媒體人的胃，大讚其是「冠軍早餐」、「10分滿分推薦」。圖擷取自twitter

東京奧運如火如荼舉辦中，除了運動員在場上比拚以外，世界各國人們齊聚日本東京，也讓他們體驗到不少東洋獨有的文化。近來就有一款日本超商食品，獲得外媒人士的一致好評，成為一陣話題。

根據日本媒體「ENCOUNT」報導，加拿大攝影師Frank Gunn在個人twitter上分享一張照片，內容是日本超商隨處可見，花生醬口味的夾心吐司。他大讚這個夾心吐司相當好吃，還稱呼它是「冠軍早餐」。

除了Gunn之外，另一位特派記者Philip Crowther也表示，他喜歡在招待室裡，享用草莓奶油口味和花生醬口味的夾心吐司。還有其他媒體相關人士，也都紛紛認同日本超商的夾心吐司非常美味，還有人稱呼這是是「一流的食物」、「10分滿分推薦」。

日本網友們則表示「日本的麵包真的很好吃」、「在夏威夷吃過很多麵包，真的都不好吃」、「之前公司招待外國高層時，迴轉壽司、居酒屋和咖哩專賣店也很受歡迎」、「包裝好像因為規定換了，但看得出來是哪一家」、「希望也能試試紅豆麵包，跟牛奶絕配」、「之前廣島鯉魚的洋投薩爾法特（Dennis Sarfate）也說過『日本因為麵包很好吃所以超讚的』」。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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