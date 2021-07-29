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奧運開幕典禮魔咒？地主3球星爆冷敗 日網友擔心2選手

聯合新聞網 / 綜合報導
石川佳純（左起）、大坂直美和桃田賢斗相繼爆冷出局，讓日本民眾大失所望。 美聯社
石川佳純（左起）、大坂直美和桃田賢斗相繼爆冷出局，讓日本民眾大失所望。 美聯社

東京奧運在順延一年後順利開幕，相隔近一甲子再度主辦此盛會的地主日本隊來勢洶洶，明星運動員齊聚體壇最高殿堂，期盼留下史上最傲人的成績。然而被寄予厚望的大坂直美、石川佳純和桃田賢斗卻意外爆冷出局，也讓部分日本民眾討論起是否出現了「開幕式魔咒」？

四度網球大滿貫賽冠軍、一度高居世界球后的大坂直美，27日在女單第三輪直落二敗給捷克年輕選手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）；世界排名第10、曾為日本拿下奧運桌球女子團體賽銀牌的石川佳純，在28日的女單8強賽以1：4輸給世界排名47的新加坡好手于夢雨，第5局甚至因差點吞蛋，被對手「故意送分」；羽球世界球王桃田賢斗，也在28日的男單小組賽敗北，被南韓非種子選手許侊熙直落二擊退，慘遭淘汰。

這三位被期待奪牌的地主明星選手有個共通點──皆在東奧開幕典禮上擔當重任。桃田賢斗以亞洲代表身分，與其他5名選手舉著奧運會旗進場；石川佳純站在台上，代表運動員宣誓；大坂直美則是壓軸登場，在全世界的注目下，為奧運點燃聖火。

這三位日本體壇中具代表性的運動員，在戰局中提前落馬，讓許多日本民眾失望不已，也有人討論起參與開幕典禮是否「不吉利」。「開幕式累到了嗎？好可惜」、「奧運開幕式造成連續敗北，真希望能讓選手專心比賽就好」、「壓力太大了嗎？做這些多餘的事導致專注力下滑？」、「開幕的彩排也會影響到訓練和調整」、「『開幕式魔咒』說法出現了，或許在開幕典禮扛重任會讓選手更想逞強吧」。另外也有網友開始擔心與石川佳純一起宣誓的田徑名將山縣亮太，及負責掌旗的NBA球星八村壘。

東奧萬花筒 2020東京奧運 大坂直美 桃田賢斗

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