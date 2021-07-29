男神奪金太興奮 女主持訪問「狂示愛」遭網友罵暴：沒素質

東京奧運男子花劍個人賽，香港年輕運動員隊張家朗歷史性打入奧運決賽，歷史性的獲本屆奧運首塊金牌，讓香港人歡呼，也在社群媒體上熱翻，對此港媒TVB請藝人陳約臨前往採訪，但卻因為過度興奮，不小心「花癡」外露，直呼「我好喜歡你啊，怎麼辦」，讓張家朗當場尷尬，此舉也引起網友砲轟。

香港24歲的年輕選手張家朗，26日晚上歷史性出戰男子花劍決賽，以15比11擊敗上屆金牌得主、義大利的加羅素，為香港歷史性取得一面男子花劍金牌，香港這晚到處都在轉播張家朗決賽場景，當強家朗獲得金牌，到處是歡呼聲，社交媒體上全是張家朗金牌消息。

香港藝人陳約臨也代表TVB前往採訪，怎料她在看到張家朗後，疑似過於興奮難耐，當場激動直呼「我好喜歡你啊，怎麼辦」，當張家朗還在回答其他記者問題時，又插話「「我要改口叫你做『金』家朗！」、「香港市民要我給你飛吻，哈哈」，讓張家朗面露尷尬表情，此舉也引起網友砲轟不專業、沒素質。

香港女藝人陳約臨。 圖／yeuklam ig

陳約臨事後也覺得自己舉動不當，在IG上傳了手寫道歉信，寫道「對於昨晚在東京奧運香港選手張家朗先生贏得歷史性金牌的一刻，我當下與香港市民的心情一樣，實在很激動和興奮，以致於作出了不洽當的發問，亦作出了失儀的舉動，影響了大家的觀賞感覺，對於自己的不成熟和欠專業的表現，深感懊悔」。

陳約臨也對此向「所有受影響的人、觀眾、朋友張家朗先生及公司TVB，致以最深切的道歉，希望大家再給予我機會，原諒我的失誤，感謝各方給我寶貴的意見，提點與指導，我會銘記在心，努力好好學習，不再令大家失望，做一位專業主持，回饋觀眾和公司」。

陳約臨事後也覺得自己舉動不當，在IG上傳了手寫道歉信。 圖／yeuklam ig

男子個人花劍金牌得主中國香港選手張家朗（右），與銀牌得主義大利選手加羅素擊拳致意。（新華社）

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