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印度舉重女將東奧摘銀 享終生免費披薩電影票

中央社 / 東京29日綜合外電報導
印度舉重選手向努（Mirabai Chanu）不僅在東京奧運摘銀，還獲得意想不到的禮遇－終生免費披薩和電影票。 美聯社
印度舉重選手向努（Mirabai Chanu）不僅在東京奧運摘銀，還獲得意想不到的禮遇－終生免費披薩和電影票。 美聯社

對任何運動員來說，在奧運奪牌已是此生極大榮耀，而印度舉重選手向努（Mirabai Chanu）不僅在東京奧運摘銀，還獲得意想不到的禮遇－終生免費披薩和電影票。

路透社報導，向努24日在女子舉重49公斤級決賽拿下銀牌，是印度目前在本屆奧運唯一的獎牌。

奪牌消息公布後，披薩連鎖店達美樂（Domino's）承諾，將提供這位26歲的嬌小運動員終生免費披薩；印度連鎖影院INOX昨天也表示，向努永遠不必付錢進電影院。

印度此次派出125名運動員，是印度歷來最大的奧運國手陣容，INOX將為每名奪牌選手提供終生免費電影票，即使未奪牌，也能享有免費看一年電影的獎勵。

女子羽球選手辛杜（PV Sindhu）、女子拳擊手瑪麗科姆（MC Mary Kom）、女子摔跤手弗加特（VineshPhogat）與女子弓箭手庫瑪瑞（Deepika Kumari）都是印度奪牌希望濃厚的參賽者。

印度民眾已在社群媒體推特（Twitter）呼籲拍攝一部以向努為主題的電影。向努也曾在世界錦標賽和大英國協運動會（Commonwealth Games）奪冠。

近年，寶萊塢製作以弗加特、瑪麗科姆及短跑運動員辛格（Milkha Singh）故事為題材的電影，掀起熱潮。辛格的生平被改編為傳記電影「靈魂奔跑者」（RunMilkha Run），2013年上映後，在印度獲得多項大獎。辛格甫於上月過世，享耆壽91歲。

在台灣也頗獲好評的電影「我和我的冠軍女兒」（Dangal）於2016年上映，描述印度摔跤運動員馬哈維亞．辛格．弗加特（Mahavir Singh Phogat）把兩個女兒培養成摔跤冠軍的故事，成為有史以來票房最高的印度電影。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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