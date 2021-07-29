跳水╱日本跳水選手賽前6小時結婚 妻：盼成夢想實現日

東京奧運一連十多日上演各項賽事，成為各國運動員追夢的舞台。日前舉行的男子雙人10米高台跳水賽事中，日本「老將」村上和基於開賽前6小時，與交往4年半的女友註冊結婚，為比賽日增添特別意義。新婚妻子明言，期望結婚能為丈夫帶來好運，「希望這天能成為夢想實現的日子」。雖然村上和基與拍擋伊藤洸輝最終未能取得獎牌，他對能夠代表國家出戰奧運仍感到非常光榮，又感謝妻子一直支持。

朝日新聞報道，日本跳水老將、現年32歲的村上和基（Murakami Kazuki）於前日（26日）出戰男子雙人10米高台跳水決賽前6小時，即當地時間早上9時向地方政府登記註冊結婚。與他交往4年半的妻子於賽前明言，奧運比賽能為結婚大日子增添特別意義，期望以這方式為丈夫打氣「希望這天能成為夢想實現的紀念日」。

村上和基一度決定從跳水國家隊退役，但他得知今屆奧運於日本舉辦後決定重返訓練。圖╱日本奧委會網頁圖片 村上和基於2012年錯失倫敦奧運後，一度決定從跳水國家隊退役，並打算轉戰競艇。當他得知日本取得2020東京奧運的主辦權後，即萌生為祖國爭取榮耀的想法，決意回歸跳水隊，「我想參加在東京舉行的奧運會」。

村上和基於今年5月成功入選日本跳水代表隊，而女友亦接受了求婚，並於出賽前為他打氣：「我很高興能和你一起戰鬥，希望你盡情享受。」他與年輕11年的拍擋伊藤洸輝以377.10分完成賽事，獲得排名第八的成績。

雖然最終未能取得獎牌，村上和基卻形容能與女友正式踏入人生新階段是難忘的事，又對能夠代表日本出戰東京奧運感到光榮：「我一直在緊張中訓練，現在有點不甘，但又覺得釋放。無論如何我也踏上了自小夢寐以求的舞台，雖然這次奧運在疫情中舉辦，我仍很感激有出場機會，同時想向妻子說聲『謝謝』。」

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文章授權轉載自《香港01》

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