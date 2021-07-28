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自由車／電視台傻了！德官員稱非洲對手「騎駱駝的」公開道歉

中央社 / 小山町28日綜合外電報導
阿爾及利亞選手樂嘎布（左）。 歐新社
阿爾及利亞選手樂嘎布（左）。 歐新社

德國自行車聯盟（BDR）運動總監莫斯特今天在奧運自由車男子個人計時賽進行時，替自家選手加油，但他的言論涉及種族主義，隨後被迫公開道歉。

在計時賽期間，莫斯特（Patrick Moster）被拍到在德國選手阿恩特（Nikias Arndt）的車後跟跑了一小段，還兩度大喊：「快追上那些騎駱駝的！」（Holdie Kameltreiber!），催促阿恩特趕上騎在前方的阿爾及利亞選手樂嘎布（Azzedine Lagab）和厄立垂亞選手蓋布雷格扎布希爾（Amanuel Ghebreigzabhier）。

畫面傳回德國後，第一電視台（ARD）評論員納斯（Florian Nass）當場傻眼，指莫斯特的說法「完全錯誤」。納斯還說：「我不知道該說什麼。這樣的言論不該在運動賽事裡出現」。

隨後莫斯特為自己的言論道歉。他表示，這些話是因「一時興起」才脫口而出，「當時我在補給區替阿恩特加油…情緒相當高昂…我的措辭並不恰當。我非常抱歉，我只能表示誠摯歉意，也無意冒犯任何人」。

在這場決賽中，阿恩特最後排名第19名，較奪金的斯洛維尼亞名將羅格里奇（Primoz Roglic）落後3分45秒。荷蘭選手杜穆林（Tom Dumoulin）獲得銀牌，銅牌得主則是來自澳洲的丹尼斯（Rohan Dennis）。

東奧萬花筒 2020東京奧運 自由車

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