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體操／落馬兩次「手現傷勢」更謹慎 李智凱鞍馬決賽拚獎牌

東奧碰上大魔王！加拿大記者問「怎麼開飯團」 網友讚好可愛

聯合新聞網 / 綜合報導
布西斯（Anastasia Bucsis）是前競速滑冰選手，目前於加拿大廣播公司（CBC）擔任記者一職。圖／取自推特
布西斯（Anastasia Bucsis）是前競速滑冰選手，目前於加拿大廣播公司（CBC）擔任記者一職。圖／取自推特

東京奧運除了各項賽事激勵人心，日本當地的文化也引發各界討論。近日，一名來自加拿大的女記者在個人推特上發出求救信號，直呼在日本當地遇上了「大難題」，希望各路好手能出手解救，教教她如何打開御飯糰的外包裝，貼文一出立刻引發廣大回響，網友也紛紛直呼「真的好可愛」。

布西斯（Anastasia Bucsis）是前競速滑冰選手，目前於加拿大廣播公司（CBC）擔任記者一職，隨著東京奧運正式開賽，她也飛往日本進行採訪報導。不料，布西斯卻在當地碰上大考驗，她從便利商店買回最喜歡的鮪魚飯糰後，卻不知道該「從何下手」，並在推特上上傳失敗的開箱影片，以「助けてください（救救我）」為題，希望網友們能告訴她如何正確地打開包裝。

影片中可見，布西斯未將第一條包裝線拉到最底，便直接扯開飯糰的左右兩角，飯糰的海苔也因此卡在塑膠內，拿出後整個飯糰已不成原形，讓她相當失落。熱心的網友們看見影片後，也紛紛前來留言救援，更有人直接畫出開飯團的正確步驟，以圖片跨越語言隔閡，為身為外國人的布西斯解答。

該經過也被台灣網友分享至PTT，不少人看到影片後都大讚，「好可愛」、「金古錐」、「笑死，也太可愛」、「鮪魚御飯糰，內行的」，也有網友認為「三角飯糰的包裝設計真的很反人類」、「就算會開，其實很多人也是開的破破爛爛」、「要怎樣才能完整取出海苔根本靠運氣」。

東奧萬花筒 2020東京奧運 加拿大

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