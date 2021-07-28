東奧荷蘭確診選手隔離「悶到受不了」 靜坐要求開窗

東奧荷蘭代表團有6名選手確診，日前同意在飯店隔離。選手抱怨房內新鮮空氣不足，因此決定「自行放風」在飯店大廳靜坐抗議，最後成功爭取到每天開窗透氣15分鐘的機會。

因染疫退賽的荷籍31歲跆拳道選手歐金克（Reshmie Oogink）表示，被隔離的6名選手聚集在飯店大廳靜坐抗議。歐金克還在Instagram上貼文，自嘲被關在「奧林匹克監牢」（Olympic jail）裡。

原定昨日參加女子67公斤級賽事的歐金克告訴法新社，她和其他人已經「被關了好幾天，都呼吸不到新鮮空氣」，只能在拿取食物時暫離房間，「每天都一樣」。

同樣確診的31歲滑板選手賈可布斯（Candy Jacobs）也在社群媒體發布影片，稱自己已隔離8天，但病毒篩檢結果仍是陽性。她表示，「昨天我們自行放風，因為我們需要新鮮空氣…門窗都打不開，這樣很不OK。不讓我們呼吸新鮮空氣的做法很不人道，也會造成精神上的巨大消耗」。

荷蘭奧林匹克委員會27日表示，「不能接受」如此嚴格的隔離條件，將向國際奧會提出申訴。

賈可布斯透過影片表示，「在示威當晚─我記得我們靜坐抗議了七、八個小時─終於達成協議，現在我們可以在監督下每天打開窗戶15分鐘透氣」。

她還形容，「呼吸到外面的第一口空氣後，我感覺這是我生命中最悲傷也最開心的一刻」。

據東奧官方統計，本月針對運動員和隨團官員進行的12萬4000多次病毒篩檢中，僅有22名陽性病例。上述數字並不包括在機場進行的檢測。

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