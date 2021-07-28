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亟欲擺脫禁藥風波 東奧舉重選手開心見藥檢人員

中央社 / 東京28日綜合外電報導
路透社報導，在這次東京奧運，禁藥檢測人員成為舉重選手開心見到的人員。 路透社
路透社報導，在這次東京奧運，禁藥檢測人員成為舉重選手開心見到的人員。 路透社

多年來，舉重選手最不喜歡看到的人，就是前來蒐集樣本的禁藥檢測人員，不斷抱怨他們前來的時間、抽血數量以及檢測頻率。

路透社報導，但在這次東京奧運，檢測人員成為舉重選手開心見到的人員。

加拿大女子64公斤級金牌選手夏蓉（MaudeCharron）今天說：「昨天我很開心看到檢測人員過來看我。我們一群10名選手中有8人接受檢測。」

「這是我們想要的。這是我們需要的。我們必須知道選手、奧運是乾淨的。」

夏蓉清楚她所參加的舉重競技，正面臨奧運存亡保衛戰。

近年來爆發的數十起禁藥案例，導致羅馬尼亞、泰國和馬來西亞選手被禁止參與東奧競賽。

東奧結束後，可能還會有更多國家被禁賽，上月有報導披露，2009年到2019年間還有近150起禁藥案「懸而未決」。

那些禁藥醜聞導致國際舉重總會（InternationalWeightlifting Federation）匈牙利籍主席艾簡（Tamas Ajan）去職。經國際檢測機構（InternationalTesting Agency）調查後，他於2020年6月被控違反禁藥規定。

艾簡被控涉及財務不當行為，以及掩飾藥檢陽性案例。他本人否認那些指控。

國際奧林匹克委員會（IOC）一再警告，舉重界必須改革，否則可能會錯失巴黎奧運和之後的奧運賽事。

夏蓉表示：「我們不會有所隱瞞。我們顯然有個不願多談的棘手問題。舉重運動不幸地有嚴重禁藥問題。」

「不過你必須相信反禁藥的科技進步。你必須相信反禁藥計畫採取的這些措施和行動。我們不斷接受檢測。他們都是真的。他們都是真實的人。」

「我們很幸運走在正確道路上。我們必須繼續走下去。」

東奧萬花筒 2020東京奧運

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