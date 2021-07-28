羽球／澳洲混血女將吸睛 網友發現她跟康有為有關

東京奧運羽毛球女雙分組賽，由中國對澳洲，原本沒有什麼看點，但一位名叫康榮雅（Gronya Somerville）的澳洲女球手，原來是清末民初思想家康有為的後人，引來網民熱議。

過去在奧運羽毛球項目成績未算出眾的澳洲，今屆女雙跟中國代表杜玥/李茵暉同組，有眼利的網民就發現，澳洲組合其中一位球員擁有華裔血統。

翻查背景之後才得知，這位混血美女竟是康有為的後人。

今年26歲的康榮雅（Gronya Somerville）出生在墨爾本，她爸爸小時候就從廣州移民到澳洲，並在當地迎娶愛爾蘭籍妻子生下康榮雅。雖然康榮雅3歲已喪父，但長大後透過媽媽，也大致了解自己的身世；然而直到她到中國比賽之後，才意識到「康有為後人」的身份，為自己帶來多大關注。

據資料顯示，康榮雅是康有為大女康同薇的後人，要追溯兩人關係，最確切的說法應該是康有為的第五代外孫，即「玄外孫女」。

她亦因此擁有了一定知名度，曾經跟「李寧」品牌簽約；更接受過央視節目訪問，她當時用學習了3年的中文說：「我為自己的中國血統感到自豪，我越了解自己家族，就越看到世代精神的傳承。」

康榮雅自12歲就學習羽毛球，其後曾代表澳洲在多項洲際賽拿下奪冠，甜美的樣子加上長腿，更被印度傳媒票選為羽毛球環球小姐季軍。她於今年終首度參加奧運，更分別在女雙跟混雙亮相，並在混雙分組賽對日本時上演驚人一幕。

當時康榮雅跟隊友正防守對方，但她救波後突然走到場邊；原來她的球拍因跟隊友球拍相撞而變彎，要即時更換。康榮雅一個箭步衝出場，拿起新球拍再回身補位，她的隊友守住來球後反攻，結果由康榮雅網前殺波，拿下該分。

從康榮雅賽後在社文網站的照片可見，球拍的一邊被撞凹，她寫道：「很高興第一次在場上施展了這種『技術』，多謝隊友及時打救我！」不過，該仗澳洲最後不敵日本，而康榮雅在今屆奧運女雙及混雙，皆無緣晉級。

康榮雅12歲起練羽毛球，今屆首戰奧運。（IG@gronyasomerville）

延伸閱讀：

東京奧運︱伍家朗羽毛球輕鬆首捷 黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙晉8強

東京奧運｜「仙氣蝶后」張雨霏最佳成績入決賽 爭奪中國游泳首金

文章授權轉載自《香港01》

商品推薦