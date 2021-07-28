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8人已有3人奪牌、輔大體育要起飛了？ 內行人這麼看

聯合新聞網 / 綜合報導
「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級比賽奪下金牌，她在拿到獎牌後泛紅了眼眶。 聯合報系資料照片／特派記者余承翰東京攝影
「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級比賽奪下金牌，她在拿到獎牌後泛紅了眼眶。 聯合報系資料照片／特派記者余承翰東京攝影

東京奧運賽事持續進行中，隨著台灣選手的奪牌數不斷增加，選手的背景也開始受到矚目。有網友發現很多出色的選手都來自輔仁大學，包括「舉重女神」郭婞淳、桌球「黃金混雙」林昀儒鄭怡靜等，因此發文詢問究竟哪個科系才是「輔大一哥」，引發熱議。

東奧倒數前夕，輔仁大學派出8位選手勇闖奧運殿堂，分別競逐舉重、桌球、拳擊、體操、划船、田徑和標槍，為台灣爭取最高榮譽。其中，郭婞淳已奪下第一面金牌並創下3項奧運紀錄；林昀儒和鄭怡靜也摘下桌球混雙銅牌。因此有網友在PTT以「輔大體育v.s輔大醬料，兜幾」為題，表示輔大體育隨便就出好幾個奪牌國手，反觀「輔大醬料（醫科）」名氣似乎沒體育系響亮，好奇詢問「誰才是輔大一哥呢」？

有網友留言表示，「輔大醫科成立沒幾年啊」、「輔大醫才幾年，是要出什麼名人」、「體育很多是本來就很猛保送進去的吧」、「如果沒拿牌，念體育出路不好」、「老婆是輔大的，輔大醫院醫生人真的很好，連急診科都可以慢慢跟你解釋病情」，眾多留言內容顯示每個科系都有各自的優勢和特色。

而同一時間也有網友在Dcard以「輔大體育是不是要起飛了？」為題，表示這次奧運輔大體育奪牌的很多，以前聽都沒聽過的輔大體育，「是不是要起飛了啊？」。貼文曝光後，釣出內行網友留言表示「輔大體育一直都是傳統體育強校，只是在時代背景下大家把輔大、文化給遺忘了，其實是成立許久的科系」、「沒錯！輔大選手其實還不錯，也滿多國手的」、「輔大體育系不是一直都蠻好的嗎」、「輔大體育聽都沒聽過的話可能是你自己孤陋寡聞吧」、「每屆奧運光輔大就替國家拿下幾面獎牌了」、「輔大體育在體育界真的口碑很好，而且很多人脈，學長姐到處都是」。

不過也有人認為不同科系無法互相比較「體育很現實，沒有奪牌，沒人認識你」、「體育跟醫牙理工的甄選方式不一樣吧」、「一個外行人來說，我只有聽過北體、國體、台體、師大體育」。

東奧萬花筒 2020東京奧運 郭婞淳 林昀儒 鄭怡靜 輔仁大學

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