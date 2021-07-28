桌球／賽後私訊遭「某國」觀眾灌爆 水谷隼高級酸回應

東奧桌球混雙雖然中國許昕／劉詩雯先取得2：0領先，最終仍被日本水谷隼／伊藤美誠組合以4：3逆轉，奪得日本桌球混雙首金，沒想到賽後私訊遭到某些國家人士謾罵，不過他表示自己毫不在意，這些傷害對他是0作用。

水谷隼在推特寫道：「收到某些國家『去死、消失吧！』等訊息，但對這些完全免疫的我來說一丁點的傷害都沒有。」、「一想到我們的比賽能讓世界的各位這麼熱血沸騰，就覺得非常開心，另外日本人傳的訊息全都是支持與鼓勵，謝謝大家！」

除了水谷隼，搭擋伊藤美誠IG也遭到不少留言謾罵，指稱對方比賽時「吹氣」與「摸桌子」，不過她沒有對此作出回覆，另外還在限時動態開心發佈勝利喜訊。

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