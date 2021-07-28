東奧獎牌得主手上的「勝利花束」 背後秘密曝光有洋蔥

2021年第32屆東京奧運會現正熱烈進行中，頒獎台上的奪牌選手除了獲頒金、銀、銅獎牌外，主辦單位還會致贈由黃、綠與藍三色花朵組成的花束，上面打上藍色蝴蝶結。這些頒獎花束除了傳達祝福外，也希望藉機向世界展示日本經歷災難後，成功重生充滿活力與元氣的樣貌。

美國國家廣播電台（NPR）報導，日本曾在2011年歷經311大地震，被喻為日本二戰後傷亡最慘重的自然災害。因此花束所用的花材，絕大多數是在受災最深的福島、宮城和岩手三縣種植。這三色花的品種分別為：

一、來自福島的洋桔梗

福島第一核電廠曾遭311地震重創，多數居民被迫撤離。雖在災後產量大減，但有非營利組織嘗試在當地種植洋桔梗以協助經濟復甦，竟然成功的讓這些淡綠色花朵持續綻放，同時也象徵福島已自災變後重生。

二、來自宮城縣的向日葵

日本東北地方太平洋海嘯中，宮城縣有超過1萬人死亡或失蹤。當地原本盛產玫瑰，災後失去孩子的父母開始種植向日葵，用以紀念逝去的孩子。由於這裡的向日葵花朵較小，因此相當適合作為奧運手持花束。

三、來自岩手縣的龍膽花

岩手縣位在宮城縣北方，屬於濱海區域，一樣在海嘯中損失慘重。該縣自1960年代就開始種植龍膽花，至今產量已居全日本之冠。此外，藍色的花朵與東奧的logo顏色相呼應，相當適合作為花束。