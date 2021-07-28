選手再測試紙板床耐重度 站了整支棒球隊才壓垮

本屆東京奧運主打環保，就連選手村使用的床都是以紙板構成，引發外界諸多討論，今（28日）有以色列選手實測，究竟要多少人同時上床才能到達耐重極限？沒想到一次就要9名壯漢。

東奧的紙板床消息早在開幕式前就傳出，加上保險套僅以「紀念品」形式發放給選手，外界認為此舉是為了加強禁止選手村內性行為，不少外國運動員嘗試在床上瘋狂施壓，但沒有一人能成功將堅若磐石的紙板床壓垮。

而這次可不一樣了，以色列男子棒球隊投手Ben Wanger與隊友一同拍攝抖音影片，實測究竟要多少球員才能壓垮選手村紙板床，他請隊友一個個站上床並進行跳躍測試，沒想到站上了8個人床仍紋絲不動，直到站上第9人，床才出現明顯凹陷，意即需要一支棒球隊的最少需求人數才能壓垮。

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