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在飯店游池練習！他游出「奧運史上最慢成績」 差點溺斃卻獲全場喝采

聯合新聞網 / 綜合報導
奧運除了賽事本身，有些參賽者的故事也很感人。示意圖。 美聯社
奧運除了賽事本身，有些參賽者的故事也很感人。示意圖。 美聯社

東京奧運賽事至今，已有不少選手奪牌勝利，站上頒獎台接受大家歡呼，然而本次有名來自赤道幾內亞的游泳教練卻格外令人注目，他就是姆薩巴尼（Eric Moussambani），早在2000年雪梨奧運他就曾代表國家隊參賽，不過他居然在奧運前9個月才成功學會游泳，比賽當天1分52秒72才游完全程，不僅差點溺斃，還游出奧運史上最慢成績，至今仍是該紀錄保持人。

根據Scroll.in的報導，赤道幾內亞是一個當時人口不足100萬的中非國家，當時為了參加奧運會的游泳項目，在國內尋找人選。而姆薩巴尼坦言，自己在學會游泳前，其實是喜歡打籃球，但因一次意外造成手臂受傷，從此不敢再打球，到了大概19、20歲時跟著一位漁夫學習游泳。

在聽到國家徵選游泳選手參加奧運會時，他因為覺得有趣就報名了，然而到了現場才發現報名的人只有他和另一名女性選手，也就是後來參加女子50米競賽的寶拉（Paula Barila Bolopa）。因報名者只有他們兩人，理所當然的入選了，而他後來練習的地方居然是飯店的25公尺游泳尺，還只有早上五點到六點一小時的時間。

最後他代表赤道幾內亞參加2000年雪梨奧運，他表示當時會觀察南非和美國的游泳運動員，如何移動手腳、並向他們提問。一位來自南非的教練看到他穿著在二手店買的百慕達短褲和一條毛巾，問他要去哪裡？直言他看起來像是要去海灘而不是去比賽，還給了他泳裝和護目鏡，讓他免於因服裝不合規定被取消資格的下場。

姆薩巴尼當時和奈及利亞與塔吉克分在同一組，但因另2名選手搶跳失去資格，所以焦點全都放在他身上，而過程中雖然動作不連貫，到了最後25公尺，他的體力似乎也有些透支，速度越來越慢，但全場觀眾都在替他加油，他也成功完賽。雖然姆薩巴尼花了1分52秒72才游完全程，是奧運史上最慢成績，不過他的毅力也贏得全場觀眾的掌聲。

20年過去，姆薩巴尼雖然沒有再參加奧運，但是他這段時間不斷精進泳技，如今他也成為了國家隊的游泳教練，並成為赤道幾內亞游泳的象徵──那裡現在有兩個奧林匹克規模的游泳池了。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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