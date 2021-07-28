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羽球／中國選手對戰韓國狂罵髒話 兩國網友社群隔空交戰

聯合新聞網 / 綜合報導
中國羽球女雙選手陳清晨。 圖／法新社
中國羽球女雙選手陳清晨。 圖／法新社

中國羽球女雙陳清晨／賈一凡，昨（27）日逆轉擊敗南韓的金昭映／孔熙容，確定以小組第一之姿晉級8強，然而中國選手陳清晨在場上「髒話連篇」的表現，卻意外成為網友們討論的焦點，更引起中韓兩地網友隔空交戰。

昨日的賽事中，中國隊第一局先是以11:16的比數落後南韓隊，不過就在中國隊開始得分後，陳清晨以響亮的「我操」兩字輾壓對手，順勢逆轉比數。第二局之後，陳清晨仍持續在場上大喊「我去你的」、「我操」、「牛逼」等不雅字眼，更在對手掉分時大喊「嘿嘿嘿，幸運」。南韓網友得知此事後則在推特表示「中國選手也太搞笑，在競技場上狂罵髒話，真沒教養」、「得分後大喊提升士氣很正常，但為什麼要用髒話罵別國的選手呢？」

南韓羽球女雙組合金昭映／孔熙容。 圖／路透社
南韓羽球女雙組合金昭映／孔熙容。 圖／路透社

對比之下，中國網友卻將場上的不雅字眼，形容為「羽毛球場上好優美的中國話」，更揶揄他國選手聽不懂「笑死，我就是雙標，中國隊這樣喊我一點不覺得煩，還覺得挺可愛挺好玩的，要是對面這樣喊我就煩死了，還會說有沒有素質」、「是韓國人先喊的！發球喊、接球喊，喊得人腦瓜子疼，後來我們開始得分了才喊回去的」、「中間的『幸運』真太可愛了，現在開始我是姐姐的粉頭了」、「清晰且響亮，我們可憐的韓國友人並不理」。

對此，陳清晨事後在微博回應「不好意思讓大家誤會了，我其實只是對自己一個贏球氣勢上的鼓勵，沒想到可能是發音不太好讓大家誤會了，我惶恐了，謝謝你們的支持，我也會去調整我的發音，我也會努力專注好下一場比賽，全力以赴、不留遺憾。」

中國羽球女雙陳清晨／賈一凡。 圖／路透社
中國羽球女雙陳清晨／賈一凡。 圖／路透社

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