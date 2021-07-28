應援是一定要的 日人看奧運越看越有趣

日本人對奧運態度出現大轉變，從幾個月來的大力反對，到現在暖心歡迎，有人無視禁令，大剌剌現身大街賽場為選手加油，更多人大肆搶購周邊商品，一度關門的賣店紛紛重新開張。

奧運開幕4天以來，日本隊大有斬獲，在柔道、滑板等項目屢屢告捷，11面金牌更是力壓奧運常勝軍美國及中國代表隊，暫居榜首。

受到疫情影響，奧運幾乎所有賽事都禁止觀眾進入場館觀賞，連在大馬路舉行的賽項也不得接近觀賽，但這擋不了運動迷的熱情，他們湧入現場躬逢其盛，只為親睹奧運賽事風采。

42歲的武田走出公寓欣賞雨中舉行的女子鐵人三項比賽，他說：「選手就在你眼前奔跑，應援當然是一定要的啊。」

服務於資訊業的武田說：「開幕典禮前，我對奧運很有意見，但開賽之後，我慢慢覺得奧運好像也不錯。」

23日開幕典禮當天，成千上萬民眾蜂擁至奧運場館，只為了感受現場氣氛並欣賞煙火演出，到場人數遠超過反奧運的示威群眾。

待在家的民眾熱度不輸現場觀眾，收視率數字顯示，東京超過半數家戶觀賞了電視實況轉播的奧運開幕典禮。店家與主辦單位表示，奧運的相關商品也出現銷售熱潮。

奧運授權部門的飯沼說：「許多店家最近生意興隆，東京尤其明顯。」 她說，特別成立販賣奧運商品的商店，先前因無人光顧而關門，如今紛紛重新開張。她婉拒透露銷售數字，只說T恤、馬克杯及毛巾是暢銷商品。

民眾態度的轉變或許並非偶然，而是跟地主隊屢傳捷報有關。奈良女子大學的石坂友司說，日本選手賽後發表的勝利感言或許幫忙緩解了反對聲浪。

石坂說：「他們不是毫不保留的宣洩情緒，而是…對擁有這次機會表達感激。」

「我們看到的是有克制的熱情。」

日經新聞26日的民調顯示，31%受訪者仍認為本屆奧運先前應該延期或取消，但有近7成認為應以某種形式舉辦。

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