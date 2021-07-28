桌球／張本智和輸球「全場亂吼」 日網友不滿：沒水準
世界桌球男單排名第4位的日本選手張本智和，被稱為「日本桌球神童」，在27日東奧男單桌球16強賽中，他面對斯洛維尼亞的喬吉奇（Darko Jorgić ）陷入苦戰，最後以3比4出局，輸球之後他在場內吼叫，引起許多日本網友不滿，紛紛在網路上吐槽，「不能安靜比賽嗎，真的很吵，沒人教他禮貌嗎？」
18歲的張本智和習慣在比賽時，無論輸球或贏球都會大吼大叫，他說明會有吼叫習慣是媽媽教的，因媽媽希望他能透過吼叫，增加自己的氣勢，幫自己加油打氣，另一方面也是給對手施加壓力。
但吼叫的習慣也為他引來網友的不滿，「就算對手失誤也要大叫，這種行為是輕視對手的表現，雖然不想說，但比賽輸了，真是太好了」、「不能安靜一點比賽嗎？沒有人教他什麼是禮貌嗎？希望他身邊的人可以好好教他做人」。也有網友提到同樣喜歡在場上吼叫的福原愛，「永遠是小孩子，（張本智和）父母是中國人，福原愛打桌球也喜歡吼叫，指導她的教練也是中國人」。更有網友表明，即使張本智和實力再強，因他的行為都不願意成為粉絲，「身為一個打過桌球的人，實在不能接受他的吶喊，與其說是振奮和鼓舞氣勢，有時候更像是在威脅對手，感覺很挑釁」。
張本智和生於日本，父母都是中國桌球運動員，母親還曾代表中國參加1995年世界桌球錦標賽。而他在備戰東京奧運時，也放話要在場上擊敗中國男單並奪得金牌，結果尚未對上中國隊就已被淘汰，而事後他也表示，「我是日本奧運第一個輸球的選手，我想用團體的表現來償還這個債」。
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