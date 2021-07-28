澳洲媒體讚台灣：地圖找不到的奧運奪牌神秘隊伍

台灣以中華台北名稱征戰奧運40多年，然而Chinese Taipei讓許多外國人困惑不已，澳洲媒體形容台灣是在奧運接連奪牌，但地圖上找不到的神秘隊伍。

澳洲新聞網站News.com.au向外國閱聽眾解釋，Chinese Taipei這支隊伍並非中華人民共和國的一部分，而是各界熟悉的台灣。

News.com.au指出，幾乎就所有實際面來看，台灣都是獨立國家；不同於中國，台灣以民主為榮。

報導指出，時間拉回近半個世紀前。由於國際奧會在中國抗議下不讓台灣以「中華民國」名義出賽，台灣憤而抵制1976年和1980年奧運。

到了1979年，國際奧會通過名古屋決議案，台灣的中國奧會改名為中華奧會，英文名稱為Chinese TaipeiOlympic Committee，日後須使用中華台北名義參加奧運，不得再使用中華民國國旗與國歌。

News.com.au最後寫道，不論被賦予什麼隊名、飄揚什麼旗幟、領獎時演奏的樂曲為何，台灣運動員都樂於為自己的國家感到自豪。

而儘管隊名為中華台北，今年東奧開幕式上台灣選手進場時，許多外國媒體仍直接以台灣稱呼，包括日本放送協會（NHK）和韓國MBC電視台。美國國家廣播公司（NBC）主播當時不忘強調「中華台北」是台灣在奧運使用的名稱。法國體育媒體「團隊報」（L'Equipe）在獎牌排行榜中也直接以台灣稱呼，且放上中華民國國旗。

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