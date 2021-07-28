台日韓射箭男團奪牌選手自拍照 網友喊讚
台灣射箭男團代表隊在東京奧運奪下銀牌，賽後與奪金牌的韓國、銅牌的日本射箭男團一起自拍合照，引發討論。亞洲射箭聯盟今天在臉書公開這張合照的「正面照」，獲得好評。
台灣男子射箭隊這次在東奧由魏均珩、湯智鈞與鄧宇成等人組成，昨天挺進金牌戰，最後不敵強手南韓，奪下銀牌，追平隊史紀錄。銅牌由日本代表隊獲得。賽後，韓國名將吳真赫（Oh Jinhyek）在頒獎典禮邀請台、日選手一起自拍合照。
這自拍的畫面在網路引起討論，可能是獲得廣大迴響的緣故，亞洲射箭聯盟今天在臉書（Facebook）公開這張自拍合照的「正面照」。
網友看到正面照之後，紛紛留言，包括寫道：「看起來大家都笑容滿面」、「實在太感動了」、「這就是奧運精神」、「別具意義的歷史畫面」等。
亞洲射箭聯盟在臉書公開這張照片9個小時後，已有2.5萬人按讚。
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