好有女人味！女神郭婞淳「絕美婚紗照」曝光 男粉驚豔求交往

「舉重女神」郭婞淳今（27）日以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤舉出運動生涯首面奧運金牌，更三創奧運紀錄。郭婞淳因練習舉重，散發出健美陽剛氣息，但過去拍攝的形象照，意外曝光郭婞淳「讓人求交往」的超美婚紗照。

體育署於2019年找來艾葳精品婚紗公司協助拍攝選手形象照，原先只為拍攝選手穿著體育服裝，展現力與美之姿，但這場拍攝活動卻意外讓大家發現郭婞淳令人驚豔的一面。

根據《東森新聞》報導，艾葳精品婚紗公司在與郭婞淳交涉過程中，發現郭婞淳不只有健美的形象，更蘊含著少女柔美的氣質，因此鼓勵她穿上「婚紗」，嘗試公主風造型。

郭婞淳摘下金牌的那一刻，艾葳精品婚紗公司也在粉絲專頁發文祝賀，並曬出郭婞淳身穿粉色婚紗，散發溫婉氣質的絕美婚紗照。網友們看了也忍不住直呼「太美了！」、「婞淳婞淳我愛妳」、「人美，心也善良」、「超棒超美的台灣選手」、「婞淳可以跟我交往嗎？」、「我願意跟她一起在台東開早餐店」、「想被她舉高高」。 「舉重女神」穿上一身婚紗展現溫柔氣質。報系資料照

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