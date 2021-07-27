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女子舉重是「懸殊最大」賽事？內行揭這項賽事：昨天這場才是

聯合新聞網 / 綜合報導
我國「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級比賽中展現壓倒性實力。 特派記者余承翰／東京攝影
我國「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級比賽中展現壓倒性實力。 特派記者余承翰／東京攝影

舉重女神」郭婞淳今天以女子59公斤級世界紀錄保持人之姿登上奧運舞台，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤奪下金牌，除創下3項奧運紀錄，3度挑戰奧運終於圓了登頂夢，也為中華代表團進帳東京奧運第一面金牌，更是我國奧運史上第六面金牌！對此，便有網友說明，59公斤級的女子舉重像在看郭婞淳的個人秀，讓他不禁疑惑「還有比女子舉重實力懸殊更大的比賽嗎？」

原PO在PTT上以「女子舉重是目前懸殊最大的賽事嗎」為題分享，自己看到女子59公斤的舉重比賽，實力懸殊真的非常大，甚至可以說是無任何懸念，但他也補充，與其說是在看一場比賽，倒不如像在看郭婞淳的個人秀，便讓他非常好奇「這屆奧運賽事到目前為止，還有比女子舉重實力懸殊更大的比賽嗎？」

此文一出，就有不少網友指出，實力非常懸殊的有昨天與韓國的男子射箭團體金牌戰，「韓國射箭」、「昨天射箭男團60分忘了嗎」、「韓國射箭啊」、「韓國射箭原來是這種感覺」；但也有留言表示，就算是男子團體射箭的金牌戰，實力其實也沒有這麼懸殊，「射箭沒到懸殊」、「射箭都還沒這樣碾壓」、「 南韓差一點就輸掉了好嗎」、「韓國射箭不算啦，差一點被日本翻車耶」。

更有其他網友在PTT上發文說明，這次東奧女子59公斤的舉重比賽，郭婞淳的強「是不是真的讓人有種絕望感？」，讓人覺得其他選手都是來爭第二，只有郭婞淳是來刷紀錄的。對此，網友們便紛紛回應「真的是來爭第二的欸，好強」、「她超出其他選手太多了，只看她能舉多重而已」。

東奧萬花筒 2020東京奧運 舉重

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