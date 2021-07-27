射箭／南韓為何這麼強？ 6張照揭密「場地直接複製貼上」

中華男子射箭隊闖26日闖進金牌戰，雖然不敵衛冕軍南韓隊，銀牌入袋仍追平2004年雅典奧運的男團銀牌隊史最佳紀錄。許多台灣網友看完比賽不禁感慨，為何南韓隊可以如此輕鬆連續射出10分？對此，南韓射箭協會貼出6張照片，說明他們事前做了許多努力。

中華射箭隊在過去奧運累積一銀兩銅，唯一銀牌是2004年雅典奧運的銀牌。我國射箭國手魏均珩、湯智鈞和鄧宇成一路闖關衝進金牌戰，雖然最終敗給南韓，仍追平隊史最佳成績，擔任團隊開路先鋒的魏均珩賽後受訪表示，「透過這次表現，希望帶給整個隊、整個代表團一點正能量」。

中華射箭男團在東奧贏得銀牌，湯智鈞（右）與隊友魏均珩（左）、鄧宇成（中）合作無間。特派記者余承翰／東京攝影

不過，南韓射箭隊在比賽中，不慌不忙射出6支10分箭，也引發許多台灣網友熱烈討論，就有人在網路上瘋傳，「南韓人是不是從小學都練過射箭？」、「射箭是韓國全民運動」，對此，留韓部落客「台灣妞韓國媳」發文澄清表示，射箭在南韓並不是很普及的全民活動，但有些小學有專門的射箭課程，如果小孩子有興趣並且有意願成為國手，家長才會將小孩送進那幾間學校。

但「台灣妞韓國媳」也表示，其實南韓射箭隊歷史非常悠久，可以追溯到1972年，他們為了訓練吃足所有苦頭，甚至還派「吉祥物」上場干擾選手訓練，為了就是培養選手心理素質。

南韓射箭協會26日也貼出照片說明他們所做的功課，由於這次射箭決賽場地在東京夢之島公園，南韓射箭協會為了讓國手提前感受到賽前臨場感，直接在南韓忠清北道鎮川郡布置一個模一樣的「東京決賽場」，連紅毯、旁邊觀眾席也不放過，甚至現場廣播都用錄音，確保選手在該場地中反覆練習後，到東京決賽場地也能發揮至最佳狀態。

貼文一出，許多台灣網友紛紛留言，「他們事前做了那麼多功課，也難怪奪金，那也更顯得中華隊實力堅強。政府注不注重體育項目還是有差的」、「這篇該轉給體育署和國訓官員看看」、「原來韓國直接複製一個一模一樣的場地在自己家裡，把客場變成主場，真的很用心」。

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