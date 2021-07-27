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射箭男團台日韓一家親自拍 對比桌球混雙中、日隔超遠笑翻
東奧桌球混雙雖然中國許昕／劉詩雯先取得2：0領先，最終仍被日本水谷隼／伊藤美誠組合以4：3逆轉，奪得日本桌球混雙首金，台灣林昀儒/鄭怡靜也在先前順利奪銅，有網友發現頒獎時僅有中國隊其他選手距離超遠，還巧妙地將花束遮蓋手中的銀牌。
PPT網友表示，先前男子射箭的頒獎典禮，台、日、韓三國還玩起自拍，場面一團和樂，對比桌球混雙頒獎典禮，中國隊就像隔了「次元壁」似的，離中間奪金的日本隊有一大段距離，且臉上沒有一絲一毫喜悅，讓網友笑翻天。
中國隊的沮喪其來有自，尤其是女將劉詩雯，她賽後訪問時說道：「對不起我們這個團隊。備戰期間整個球隊付出很多，包括主席也一直在盯我們。但是今天比賽的過程和結果沒有做到我們的最好，我覺得並不滿意，也不太能接受這個結果。」也落下了難過的淚水，此外，30歲的她，3年後也難以再披國家隊戰袍出征奧運。
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