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桌球／日本混雙奪金寫歷史 伊藤美誠IG慘遭陸網友出征

聯合新聞網 / 綜合報導
東奧桌球男女混雙最終由日本水谷隼/伊藤美誠組逆轉擊倒中國許昕/劉詩雯。 美聯社
東奧桌球男女混雙最終由日本水谷隼/伊藤美誠組逆轉擊倒中國許昕/劉詩雯。 美聯社

東奧桌球混雙雖然中國許昕／劉詩雯先取得2：0領先，最終仍被日本水谷隼／伊藤美誠組合以4：3逆轉，奪得日本桌球混雙首金，有不少中國網友對於水谷隼「吹氣」以及伊藤美誠「摸桌子」的舉動不滿，開始進軍對方IG謾罵。

中國網友在伊藤美誠的IG貼文底下留言：「都犯規了，裁判是瞎了眼嗎？」、「無語，自己做了啥自己心裡沒點逼數？」等指控，累積留言暴增至2.3萬，不過也有台灣球迷留言反擊，表示：「他們做的唯一一件錯事，就是在奧運擊垮中國。」

奪金後，伊藤美誠或許是意識到目前貼文掀起一片血海，僅將感謝資訊以限時動態形式發佈，不過仍收到多數國內與國外人士慶賀。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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