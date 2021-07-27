游泳／澳洲教練脫罩熱舞挨批 就違反防疫規定道歉

澳洲泳將提特穆斯昨天在東京奧運女子400公尺自由式決賽奪金後，她的教練情緒激動，甚至扯下口罩熱舞，引發批評，今天該名教練為違反嚴格防疫規定，在媒體前公開道歉。

決賽當天，提特穆斯（Ariarne Titmus）領先擁5面奧運金牌的美國「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky），率先抵達終點。她的教練巴克薩爾（Dean Boxall）情緒顯然非常激動，不僅一路手舞足蹈，多次向空氣揮拳，還把原本掛在下巴的口罩扯掉，之後抓住看台欄杆，用力搖晃並仰天高呼。

當時，站在一旁的日籍女性工作人員看似有些不知所措，企圖安撫巴克薩爾的情緒，但他無法冷靜下來。

巴克薩爾在場邊的激情演出讓他成為網路紅人，還有網友替他取了「終極戰士」（Ultimate Warrior）的綽號，紀念1990年代美國職業摔角明星赫威格（JamesHellwig），他的招牌動作就是抓住擂台圍繩猛力搖晃。

事後巴克薩爾告訴澳洲第7頻道（Seven Network），奧運主辦城市東京的緊急狀態尚未解除，自己的過火行為確實違反大會防疫規定，「我需要道歉，因為我扯掉我的口罩，當時我失去了理智」。

巴克薩爾說，他與提特穆斯共事了6年，看到她「完美執行」戰勝對手的計畫後，因此情緒失控。

提特穆斯則稱，她只看到巴克薩爾興奮慶祝的片段畫面，「教練就是這樣。他100%投入游泳教練的工作，犧牲很多家庭時間…他對工作充滿熱情，所以表現得非常活潑」。

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