跆拳道／朱木炎當年多猛？網揭「奧運為他改規則」 本人回應了

23歲「柔道男神」楊勇緯在奧運男子柔道60公斤級賽事中，一路過關斬將奪下銀牌，改寫台灣柔道紀錄，一戰成名的他也收服許多櫻花妹芳心，一度登上日本推特趨勢。對此，有網友回憶起在2004年雅典奧運為我國拿下金牌的戰神朱木炎，好奇詢問「當年朱木炎到底有多強？」

我國柔道好手楊勇緯24日在東京奧運闖入金牌賽，對決日本名將高藤直壽，最終在黃金得分至苦吞3次指導，被裁定犯規輸，儘管如此，他依然創下我國在奧運柔道項目中最佳成績。隨著賽事進行，有網友在PTT發文表示，在2004年雅典奧運中，跆拳道好手朱木炎、陳詩欣也為我國贏得兩面金牌，台灣隨之掀起一陣跆拳道風，想問一下「朱木炎當初有多屌啊？」

前跆拳道國手陳詩欣（右）與朱木炎（左）在2004年雅典奧運先後為中華隊奪得首面及第二面奧運金牌。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

貼文一出，許多網友紛紛回覆當年朱木炎是戰神級別，「踢到奧運受不了改規則，你說呢？」、「韓國打不贏就改規則，因為世界跆拳道權利是韓國人在把持」、「你可以去找他奧運影片來看 ，真的神扯」、「打法很酷啊，飛來飛去，是真的有實力的」、「當年真的熱血，就看他一上場就迴旋踢到對手」、「曾經掀起台灣兒童跆拳熱」。

有網友也提及陳詩欣表現也很精彩，「朱木炎其實還好，陳詩欣比較可怕，國內代表戰的時候，陳踢到好幾個對手哭哭」、「陳詩欣當年奪牌瞬間大家都掉眼淚」、「陳詩欣當時才微幅領先，最後還要把時間拖完超屌好嗎！直接滑步旋踢再接上壓，人家都直接爆血」。不過，其他人紛紛表示，其實最讓人感動的瞬間，是當時奧運場上連放兩次中華民國的國旗歌，真的讓台灣很出頭。

朱木炎在雅典奪金時的英姿，至今仍讓人難以忘懷。圖／法新社資料照

對於許多粉絲熱議自己當年表現，朱木炎25日親自回覆說道「謝謝大家想起我以前的努力」，並恭喜楊勇緯勇奪銀牌，其實在奧運開幕前，朱木炎時常在臉書上給許多後輩建議「成功並非偶然，成功是一群人的努力產生的結果。當你還沒有成功時，試著幫助別人成功，當你成功過後，也試著幫別人成功」。

朱木炎表示，一直覺得除了跆拳道之外，自己好像也沒有其他代表作，近幾年他轉任教練後，帶學生帶出很多心得，他認為要成為一個頂尖選手的秘訣，基本功很重要，也會犧牲很多玩樂時間，必須過著自律的生活。

朱木炎（後）轉任教練多年，時常告訴學生基本功很重要，也要很自律。圖／聯合報系資料照

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