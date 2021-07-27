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桌球／比賽未結束先宣布中國奪金 央視新聞慘遭打臉
東奧桌球男女混雙最終由日本水谷隼/伊藤美誠組逆轉擊倒中國許昕/劉詩雯，不過早在比賽還沒結束前，中國官媒《央視新聞》便發布即時新聞將奪金訊息詔告天下，不料最後卻上演大逆轉，讓官媒臉好腫。
央視新聞在社群網站上發布，「轉發祝賀！許昕劉詩雯摘金！」、「這是奧運史上首個乒乓球混雙冠軍！升國旗，奏國歌！」，眼看比賽最後響起的是日本國歌，連國內網友都相當詫異，直言：「為了蹭熱度、趕熱點連臉都不要了？」
中國網友也難得將砲口對準央視，表示：「混雙金牌呢？臉疼嗎？」、「那可是央視新聞啊，一是要有真實性的，二是代表權威性，犯了低級錯誤大家該錘就錘」，奧運第三天一金未奪，也有網友稱這是「運動史上最黑暗一日」。
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