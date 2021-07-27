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舉重／從討厭練習到征服奧運 郭婞淳完成奪金最後一哩

舉重／郭婞淳舉起金牌！挑戰世界紀錄失敗仍3創奧運紀錄

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與金牌得主名差一字！他粉絲暴增5千人傻眼：我沒玩過滑板啊！

聯合新聞網 / 綜合報導
東京奧運男子滑板街式賽決賽25日舉行，由日本選手堀米雄斗拿下金牌，但有一些粉絲將他的名字和一名足球選手名搞混。 圖／法新社
東京奧運男子滑板街式賽決賽25日舉行，由日本選手堀米雄斗拿下金牌，但有一些粉絲將他的名字和一名足球選手名搞混。 圖／法新社

本屆東京奧運首次將滑板納入比賽項目，在男子滑板街式賽中，日本22歲選手堀米雄斗擊敗美國強敵奪下金牌，締造奧運史上首位滑板金牌得主的紀錄，成為許多日本人關注焦點。不過，與此同時發生一起烏龍事件，有許多網友將「堀米雄斗」誤認為足球選手「堀米悠斗」，紛紛湧入推特留言「恭喜」，也讓堀米悠斗的粉絲數一下子暴增5000人。

東奧男子滑板街式賽決賽25日登場，日本東道主選手堀米雄斗打敗名列世界第一的美國選手休斯頓（Nyjah Huston），勇奪奧運史上首面滑板金牌。根據NHK報導，堀米雄斗賽後坦言，一開始比賽實力發揮失常，讓他相當焦慮，後來他快速調整心態，後續項目也發揮穩定。

日本選手堀米雄斗打敗美國強敵，為東道主日本留下史上第一面滑板金牌。 圖／路透社
日本選手堀米雄斗打敗美國強敵，為東道主日本留下史上第一面滑板金牌。 圖／路透社

身為首位奧運金牌滑板得主，堀米雄斗自然獲得許多日本人高度關注，電視媒體也爭相想採訪他，不過其中發生一個小插曲，有一些日本網友將堀米雄斗誤認為堀米悠斗，因為兩人不僅名字差一個字，就連日文念法也一樣，導致許多人認錯。

堀米悠斗的推特粉絲一下子暴增5000人，許多人紛紛湧入留言區「恭喜他奪得金牌」，讓堀米悠斗黑人問號發文，「我什麼事情都沒做，為啥粉絲數量直接暴增？」、「一堆人認錯人…我是足球選手啊！我根本就沒玩過滑板啊」。

堀米悠斗甚至直接轉貼本尊堀米雄斗的推文，發文澄清「這個人才是本人啦」，堀米悠斗也開始擔心這群新粉絲是不是容易被詐騙，並再發文勸告，「追蹤者持續增加中…但我今天想跟這5000人說，以後不要再被騙了，晚安…」。

消息一出，許多日本網友笑翻紛紛表示，「你是不是要改披滑板戰袍了？」、「雖然你們名字差一個字，但你們都穿澄色衣服啊，一樣啦」、「這件事也太好笑了」。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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