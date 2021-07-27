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桌球混雙中國慘遭滑鐵盧 陸網友控日本奪金選手雙雙違規

聯合新聞網 / 綜合報導
中國網友怒指日本選手水谷隼在比賽中對球吹氣氣，伊藤美誠更直接用手摸球桌，但裁判並未裁罰。圖擷自微博。
中國網友怒指日本選手水谷隼在比賽中對球吹氣氣，伊藤美誠更直接用手摸球桌，但裁判並未裁罰。圖擷自微博。

奧運桌球向來是中國大陸奪金的項目之一，26日許昕及劉詩雯在決賽終戰以3比4不敵日本，將金牌拱手讓給日本選手水谷隼及伊藤美誠。這樣的成績讓中國網友簡直看不下去，怒指日本選手在比賽中有違規漏洞，但裁判並未裁罰，讓不少中國網友氣結。

中國網友直指日本選手水谷隼違反新冠肺炎防疫規定「對著球吹氣」，相關討論甚囂塵上，登上微博熱搜第二名。除此之外，也認為伊藤美誠似乎違反防疫規定，在比賽中手直接摸上球桌，但裁判卻沒任何動作加以制止或裁罰。

根根東奧規定，桌球賽事禁止對球吹氣，或手擦球桌，大陸網友認為日本桌球混雙兩名選手都違反規定，痛批裁判不公，有人更罵日本此項目是靠作弊才奪下金牌。

但也有人發現，大陸民眾在直指日本選手違反防疫規定時，場邊卻出現40人的加油團，在這場閉門決賽中，顯然也違反了奧運防疫守則規定：觀眾席禁止大聲應援一項。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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