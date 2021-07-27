聽新聞
test
0:00 / 0:00
桌球混雙中國慘遭滑鐵盧 陸網友控日本奪金選手雙雙違規
奧運桌球向來是中國大陸奪金的項目之一，26日許昕及劉詩雯在決賽終戰以3比4不敵日本，將金牌拱手讓給日本選手水谷隼及伊藤美誠。這樣的成績讓中國網友簡直看不下去，怒指日本選手在比賽中有違規漏洞，但裁判並未裁罰，讓不少中國網友氣結。
中國網友直指日本選手水谷隼違反新冠肺炎防疫規定「對著球吹氣」，相關討論甚囂塵上，登上微博熱搜第二名。除此之外，也認為伊藤美誠似乎違反防疫規定，在比賽中手直接摸上球桌，但裁判卻沒任何動作加以制止或裁罰。
根根東奧規定，桌球賽事禁止對球吹氣，或手擦球桌，大陸網友認為日本桌球混雙兩名選手都違反規定，痛批裁判不公，有人更罵日本此項目是靠作弊才奪下金牌。
但也有人發現，大陸民眾在直指日本選手違反防疫規定時，場邊卻出現40人的加油團，在這場閉門決賽中，顯然也違反了奧運防疫守則規定：觀眾席禁止大聲應援一項。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言