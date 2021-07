東奧三鐵奪金卻底褲外露 外媒：開除服裝設計師

挪威27歲選手布魯門菲爾德(Kristian Blummenfelt)昨(26日)勇奪全國首面奧運鐵人三項金牌,到達終點線時他高舉雙臂吶喊,本應是令人感動的畫面,但因浸濕而透明的運動衣卻讓他底下的三角泳褲外露,奪去了不少目光,就連賽評也直言:「該開除服裝設計師了。」

布魯門菲爾德於鐵人三項——游泳、自由車和長跑三項目完成僅費時1小時45分04秒,自第二項自由車開始他便領跑全員,直到通過終點線,不過以白色為底色的運動衣因汗水與東京灣的浸濕後,底下的肉色一覽無遺,深色三角泳褲更是格外明顯,就像超人般的內褲外穿,也引來不少網友批評,替布魯門菲爾德抱不平。

O 3° dia de #Tokyo2020 começa com vitória da #NOR no #Triathlon masculino com 🥇 Kristian Blummenfelt!



A medalha de 🥈 foi para Alex Yee #GBR e o 🥉 para Hayden Wilde #NZL.

Manoel Messias #BRA começou mal, mas fez boa corrida de recuperação e chegou em 28°.#ToquioNoBandsports pic.twitter.com/ypCEPLE2Jj