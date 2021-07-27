東奧三鐵奪金卻底褲外露 外媒：開除服裝設計師
挪威27歲選手布魯門菲爾德（Kristian Blummenfelt）昨（26日）勇奪全國首面奧運鐵人三項金牌，到達終點線時他高舉雙臂吶喊，本應是令人感動的畫面，但因浸濕而透明的運動衣卻讓他底下的三角泳褲外露，奪去了不少目光，就連賽評也直言：「該開除服裝設計師了。」
布魯門菲爾德於鐵人三項——游泳、自由車和長跑三項目完成僅費時1小時45分04秒，自第二項自由車開始他便領跑全員，直到通過終點線，不過以白色為底色的運動衣因汗水與東京灣的浸濕後，底下的肉色一覽無遺，深色三角泳褲更是格外明顯，就像超人般的內褲外穿，也引來不少網友批評，替布魯門菲爾德抱不平。
O 3° dia de #Tokyo2020 começa com vitória da #NOR no #Triathlon masculino com 🥇 Kristian Blummenfelt!— Márcio Melo (@marciohmmelo) July 25, 2021
A medalha de 🥈 foi para Alex Yee #GBR e o 🥉 para Hayden Wilde #NZL.
Manoel Messias #BRA começou mal, mas fez boa corrida de recuperação e chegou em 28°.#ToquioNoBandsports pic.twitter.com/ypCEPLE2Jj
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