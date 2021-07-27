東奧桌球混雙頒獎畫面氣氛詭異 網友成語接力「聯日抗中」

東奧桌球混雙項目包括日本和台灣選手打出佳績，在頒獎站台上與九年來奪金不斷的大陸選手同框，日本、台灣和中國大陸分別拿下金牌，銅牌及銀牌獎項。這樣的成績讓大陸網友哀號，PTT鄉民齊聲用四字寫出感想，覺得這張照片真是讓中國「悲從中來」，同時彰顯出「台日友好」、「抗中保台」的涵義。

東奧桌球混雙由日本選手水谷隼和伊藤美誠奪下金牌，粉碎了中國自2012年起便連莊金牌的歷史記錄。中國選手許昕和劉詩雯則拿下銀牌飲恨，在頒獎站台上，脫下口罩照相時，一度憋著嘴笑不出來。台灣選手林昀儒和鄭怡靜則摘下銅牌，表現不俗。

中國選手許昕和劉詩雯則拿下銀牌飲恨，在頒獎站台上，脫下口罩照相時，一度憋著嘴笑不出來。美聯社

台灣網友在ptt上貼出桌球混雙的頒獎照片，要大家一起來蓋用四個字形容照片的接力大賽。包括「台日友好」、「抗中保台」、「聯日抗中」、「新疆勞改」、「游泳回國」、「悲從中來」都有網友PO文。有網友為中國選手打氣，創造出「銀得漂亮」、「最大銀家」等語。

但也有網友調侃大陸選手，覺得第一次看到這麼害羞的銀牌選手，「左邊兩個白色衣服的工作人員怎麼入境了」，「看的中國真的很不開心」，相較中國與台灣選手臉上的表情，有網友覺得真是「一邊愁雲慘霧，一邊喜氣洋洋」。

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