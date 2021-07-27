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桌球／祖孫對決？58歲「桌球阿嬤」與對手相差41歲

聯合新聞網 / 綜合報導
擁有5屆奧運參賽經驗的58歲盧森堡「桌球阿嬤」倪夏蓮(左)，是本屆東奧最年長的參選手，她與首輪對手的南韓申裕斌兩人相差41歲。 新華社、美聯社
擁有5屆奧運參賽經驗的58歲盧森堡「桌球阿嬤」倪夏蓮(左)，是本屆東奧最年長的參選手，她與首輪對手的南韓申裕斌兩人相差41歲。 新華社、美聯社

擁有5屆奧運參賽經驗的58歲盧森堡「桌球阿嬤」倪夏蓮，是本屆東奧最年長的參選手，她與首輪對手的南韓申裕斌兩人相差41歲，讓這組對決充滿話題性，雖然倪夏蓮第一輪就打包，但志在享受的她這次參賽早已超出了勝負，「我很享受打球的時光。」

倪夏蓮原是中國國家隊選手，過去世界排名曾攀至第六，並於1983年世界乒乓球錦標賽女子團體賽中奪冠，不過自88年後便無力與國內好手競爭，隔年她與伴侶選擇離開中國，定居歐洲盧森堡，2000年也獲得代表盧森堡出征雪梨奧運的殊榮。

除了2000年的雪梨奧運，在之後的北京、倫敦、里約，以及今年的東京奧運，橫跨21年，倪夏蓮已五度代表盧森堡出征桌球賽事，本屆首輪更是對上年僅17歲的南韓小將申裕斌，上演「祖孫對決」，儘管倪夏蓮最終未能出線，但她坦言已經心滿意足，「我很享受現在的狀態，每一天都過得很愉快，也很享受打球的時光，這讓我過得充實。」

東奧萬花筒 2020東京奧運

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