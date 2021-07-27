東奧三鐵選手賽後跪地狂吐 原因超噁讓日本被痛罵

東京奧運賽事一場場拉開序幕，但昨天卻傳出鐵人三項多國選手在賽後忍不住大量嘔吐，還有多人倒在賽場情形。原因出在東京灣因長年發臭，日本政府在未處理完善就讓東奧開賽，等於直接讓選手被迫在糞水裡游泳，消息一出，數萬網友在推特大罵日本：真是噁心！

外媒多家在東奧賽前早己針對東京灣水質報導，認為任由廁所的下水道汙水直接排進比賽場地，實在不能接受這種作法，澳媒更諷刺，這無疑是要讓所有參賽選手在糞水裡游泳，多名選手在測試賽後，因難忍惡臭退賽。

擷自推特

美媒痛批，東京是先進城市，卻沒有完善的污水排放系統，一旦出現極端天氣或降雨量超過平均值時，下水道的汙水便直接流入東京灣。附近居民也抗議，聞臭六年，也沒見政府積極改善。還有一名住在台場附近的80歲老先生說，早就習慣了這種味道，在雨後更是如此。

根據東奧組委會的水質量測結果顯示，該水域的大腸桿菌超標了21倍。2019年8月11日於台場海濱公園的OPEN WATER SWIMMING，便有選手指出場地「有廁所的臭味」，2019年的水質檢測值中，大腸桿菌為基準值的兩倍，因此宣布取消隔天的游泳賽事。

東京污水處理局針對外界砲轟連連無奈表示，東京由於人口過多，導致排放汙水難以負荷，若要痛定思痛建立一套完善的獨立雨水、汙水排水系統，估計要花上10萬億日圓，且需耗時100年的建置時間，才有辦法根除東京灣被汙水入侵的命運。

針對東京灣水質勘慮問題，台灣網友在「鐵人三項分享區」臉書粉絲團中提出不同看法。有人認為選手會身體不適，是因為天氣太熱才導致他們在賽後狂吐，「有些時候真的是見仁見智，資訊還是要靠個人判別」，「明明就是強度高缺氧造成嘔吐....」，「這樣就吐了，要怎麼當鐵人」，「10km 跑進30分內再來跟我說你不會吐」，還有人將台灣曾經拿來比賽游泳的場域做比較，認為像愛河的水質都能游，「原PO原意應該在說愛河的好吧」。

擷自推特

東京都有八成的下水道是汙水和雨水一起的合流管線，只要下太大的雨，大量的汙水會直進東京灣。法新社

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