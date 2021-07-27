東奧盼樹立轉播最高標準 刪除運動員性感畫面

中央社 / 東京26日綜合外電報導
2020東京奧運23日開幕，各國觀眾透過電視轉播參與。美聯社
2020東京奧運23日開幕，各國觀眾透過電視轉播參與。美聯社

2020東京奧運希望樹立電視轉播最高標準，為此轉播機構負責人表示，將避免特寫拍攝特定身體部位，以避免「性化」（sexualization）女運動員。

為推動賽場及螢幕上的性別平等，奧運官員一直呼籲要突顯「運動的魅力，而非性吸引力」。

美聯社報導，奧林匹克廣播服務公司（OlympicBroadcasting Services，OBS）執行長艾薩科斯（Yiannis Exarchos）今天表示：「大家不會在我們的報導裡看見過去經常出現的一些東西，像是身體部位的細節和特寫鏡頭。」

依規定，國際奧林匹克委員會（IOC）無權限制個別運動項目選手穿著何種服裝上場比賽，但可透過OBS掌控東奧向全世界轉播的畫面。

艾薩科斯表示：「我們能做的，就是確保我們的報導不用任何特定方式強調或特寫選手的穿著。」

為達上述目標，國際奧會還更新了「肖像指南」（Portrayal Guidelines），協助所有運動項目及取得轉播權者完成「性別平等且公平」的賽事轉播。指南內的建議包括「非必要狀態下不要太過關注外表、服裝或身體私密部位」，此外還應重新處理或刪除「走光畫面…以尊重運動員的整體性」。

事實上，在部分利用尖端拍攝技術的運動項目，如沙灘排球、體操、游泳和徑賽等，很難避免拍攝到特定身體部位，因為在這些項目中，女運動員的制服通常布料較少且材質輕薄。

艾薩科斯強調，「奧運的目標不僅是消除性化照片而已」。本屆奧運也被定調為一個推動日本社會改變、擁抱多元化的關鍵契機。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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