射擊／從6歲起就是個獵人 俄國女孩空氣手槍奪金

俄羅斯24歲女將巴薩拉什基娜（Vitalina Batsarashkina）5年前在里約奧運飲恨奪銀，昨（25日）總算於東京奧運如願拿下俄國首面空氣手槍金牌，她的母親表示，女兒從6歲開始手上拿的便不是玩偶而是手槍，從那刻起她就成為了獵人。

巴薩拉什基娜的母親表示：「他從6歲就隨著自己的祖父去打獵，當時她已經熟悉空氣手槍的使用方式。」她也透露自己與家人雖然覺得女兒具有奪牌的潛力，但從沒想過就這麼一舉拿下金牌。

巴薩拉什基娜射下的不只是她個人生涯首面金牌，更是本屆東奧俄羅斯的第一面金牌，她表示：「我賽前沒有給自己預設目標，只專注在射擊上。」她的下一個目標是25公尺射擊項目，該賽事將在30日舉行。

商品推薦