快訊

東奧游泳／「台灣蝶王」王冠閎泳破全國紀錄 預賽名列第二進準決賽

射擊／從6歲起就是個獵人 俄國女孩空氣手槍奪金

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯24歲女將巴薩拉什基娜（Vitalina Batsarashkina）。 美聯社
俄羅斯24歲女將巴薩拉什基娜（Vitalina Batsarashkina）。 美聯社

俄羅斯24歲女將巴薩拉什基娜（Vitalina Batsarashkina）5年前在里約奧運飲恨奪銀，昨（25日）總算於東京奧運如願拿下俄國首面空氣手槍金牌，她的母親表示，女兒從6歲開始手上拿的便不是玩偶而是手槍，從那刻起她就成為了獵人。

巴薩拉什基娜的母親表示：「他從6歲就隨著自己的祖父去打獵，當時她已經熟悉空氣手槍的使用方式。」她也透露自己與家人雖然覺得女兒具有奪牌的潛力，但從沒想過就這麼一舉拿下金牌。

巴薩拉什基娜射下的不只是她個人生涯首面金牌，更是本屆東奧俄羅斯的第一面金牌，她表示：「我賽前沒有給自己預設目標，只專注在射擊上。」她的下一個目標是25公尺射擊項目，該賽事將在30日舉行。

東奧萬花筒 2020東京奧運

相關新聞

射擊／從6歲起就是個獵人 俄國女孩空氣手槍奪金

俄羅斯24歲女將巴薩拉什基娜（Vitalina Batsarashkina）5年前在里約奧運飲恨奪銀，昨（25日）總算於東京奧運如願拿下俄國首面空氣手槍金牌，她的母親表示，女兒從6歲開始手上拿的便不是

轉播東京奧運冒犯多國 韓MBC社長鞠躬道歉

韓國電視台文化廣播公司（MBC）轉播東京奧運開幕式及足球賽事時，使用不當文字及畫面，惹怒多國，MBC社長朴晟濟今天為此三...

網球／台灣網壇傳奇生涯落幕 盧彥勳兄：最好的回憶

在結束本屆東京奧運與德國澤瑞夫 （Alexander Zverev）的交戰後，我國網壇傳奇盧彥勳的職業生涯也正式劃下圓滿的句點，常伴左右的哥哥盧威儒在粉絲專頁寫道這段期間的酸甜苦辣，表示這20多年是一

北野武的嗆聲與AKIRA：東京奧運與消失的「Reborn版開幕式」？

「未能實現的東奧夢幻開幕式，倒底為何消失？」東京奧運在嚴峻疫情的氛圍下，上周終於順利開幕。隨著賽事展開，日本媒體和輿論開始聚焦於選手表現和奪牌捷報，但與此同時對於開幕式的成果檢討，卻也在批判聲浪中發酵。國際知名的導演北野武直接毒舌嘲諷，批評開幕式無聊到睡著、浪費納稅人的血汗錢，另外《週刊文春》也取得東奧的內部資料，揭露因故未能實現的「夢幻開幕式提案」，本來應該是更為華麗熱鬧的演出，而且將由國際知名的大友克洋名作——《AKIRA》——揭開序幕。計畫落空的箇中原因，又再度指向了黑幕重重的東奧組委會內部問題。

韓國KBS開幕式同樣稱台灣 還介紹首都人口半導體

不僅日本NHK在東京奧運開幕儀式直接改稱「台灣」，許多旅外台灣人紛紛分享在國外媒體看到的台灣稱呼。其中，韓國電視台字幕還...

鐵人三項／台場「巨大鋼彈像」入鏡 外國粉絲：我的老天鵝！

東京奧運的「鐵人三項」男子個人項目在26日舉行，除了選手們的激烈競爭之外，自由車環節在行經台場地區時，意外拍到當地知名的「鋼彈像」，也成為熱議的話題之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。