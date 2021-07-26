射擊／從6歲起就是個獵人 俄國女孩空氣手槍奪金
俄羅斯24歲女將巴薩拉什基娜（Vitalina Batsarashkina）5年前在里約奧運飲恨奪銀，昨（25日）總算於東京奧運如願拿下俄國首面空氣手槍金牌，她的母親表示，女兒從6歲開始手上拿的便不是玩偶而是手槍，從那刻起她就成為了獵人。
巴薩拉什基娜的母親表示：「他從6歲就隨著自己的祖父去打獵，當時她已經熟悉空氣手槍的使用方式。」她也透露自己與家人雖然覺得女兒具有奪牌的潛力，但從沒想過就這麼一舉拿下金牌。
巴薩拉什基娜射下的不只是她個人生涯首面金牌，更是本屆東奧俄羅斯的第一面金牌，她表示：「我賽前沒有給自己預設目標，只專注在射擊上。」她的下一個目標是25公尺射擊項目，該賽事將在30日舉行。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言