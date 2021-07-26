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東奧游泳／「台灣蝶王」王冠閎泳破全國紀錄 預賽名列第二進準決賽

轉播東京奧運冒犯多國 韓MBC社長鞠躬道歉

中央社 / 首爾26日專電
MBC轉播畫面在羅馬尼亞選手馬林（Mihai Marin）踢出烏龍球後，出現「謝啦馬林」的嘲諷性文字。 擷圖自推特
MBC轉播畫面在羅馬尼亞選手馬林（Mihai Marin）踢出烏龍球後，出現「謝啦馬林」的嘲諷性文字。 擷圖自推特

韓國電視台文化廣播公司（MBC）轉播東京奧運開幕式及足球賽事時，使用不當文字及畫面，惹怒多國，MBC社長朴晟濟今天為此三度鞠躬道歉，將進行社內改革。

韓聯社報導，朴晟濟今天在MBC大樓舉辦記者會，對東奧開幕式及足球賽事轉播引發爭議進行說明。

朴晟濟表示，23日晚上進行的開幕式轉播過程中，以不當畫面及字幕介紹部分國家；25日轉播的足球比賽中，字幕出現不尊重對方選手的輕率內容，「播出內容有損奧運精神」。

朴晟濟隨即為此鞠躬道歉：「因不夠慎重的節目內容，對各國國民造成傷害，讓觀眾失望，我作為節目內容的最高負責人，在此向各位謝罪。」

他也說，緊急確認來龍去脈後，認為這並非懲處幾個工作人員就能解決的問題，而是從最基本的社規認知及內容確認系統都出了問題，強調將進行革新，強化相關審議規定，建立審查系統，避免同樣的事件再次發生。

MBC日前轉播東奧開幕式，以車諾比核災介紹烏克蘭、提及海地總統近期遭暗殺新聞等內容，引發各國觀眾不滿，MBC當天在轉播結束後緊急透過主播道歉，隔天以韓文及英文發表正式道歉聲明，但仍未能平息來自國內外的批評聲浪。

而在25日韓國對上羅馬尼亞的足球賽事中，轉播畫面在羅馬尼亞選手馬林（Mihai Marin）踢出烏龍球後，出現「謝啦馬林」的嘲諷性文字，再度點燃觀眾怒火。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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