網球／台灣網壇傳奇生涯落幕 盧彥勳兄：最好的回憶

在結束本屆東京奧運與德國澤瑞夫 （Alexander Zverev）的交戰後，我國網壇傳奇盧彥勳的職業生涯也正式劃下圓滿的句點，常伴左右的哥哥盧威儒在粉絲專頁寫道這段期間的酸甜苦辣，表示這20多年是一輩子最好的回憶，並以身為盧彥勳大哥和Team Lu的一份子感到光榮。

盧威儒在粉絲專頁寫道，與澤瑞夫的比賽結束後，他給了彥勳一個擁抱，對方說：「二十年前感覺還歷歷在目，怎麼一眨眼就結束了？」他答道：「夠了！你的一生到目前為止，有超過一半的時間，在網球場上比賽和訓練，是時候休息了，至少好好陪家人。你創造了許多紀錄了，職業選手生涯夠精采了！老爸在天上都看到了。」他坦言自己的淚水也在眼眶中打轉。

「這二十年來的職業生涯，感謝許多支持我們的長輩、朋友、和師長們，我們才能一路挺過來，點滴都在心頭，今天我們算是正式畢業了。」盧威儒透露高壓的職業網球生活深深影響著一家人，在不同的國家與城市中流浪，可能今天迎接勝利的喜悅，明天就得面對失敗的沮喪，不正常的生活與作息讓媽媽都產生胃食道逆流的職業病。

而自此之後便不用再過這樣的高壓生活了，盧威儒坦言不用為了怕運氣溜走而重複吃同一家餐廳，不用回到台灣還得想著訓練菜單，也不用半夜起床盯著弟弟的比賽Live-score，不過也再也沒有機會一同出國征戰世界各地的網壇了。

盧威儒透露，這二十多年的職業生涯會是兄弟倆一輩子最好的回憶，並感謝上帝讓他們兩人能互相扶持，他帶著彥勳參加他第一個職業賽，也陪著他走完他職業生涯的最後一段，見證最後一場賽事，以身為盧彥勳大哥和Team Lu的一份子感到光榮。

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