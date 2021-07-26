韓國KBS開幕式同樣稱台灣 還介紹首都人口半導體
不僅日本NHK在東京奧運開幕儀式直接改稱「台灣」，許多旅外台灣人紛紛分享在國外媒體看到的台灣稱呼。其中，韓國電視台字幕還加上首都台北、人口與半導體發達等，介紹詳盡。
韓國公營廣播電視台（KBS）23日晚間轉播開幕儀式，中華代表團入場時，字幕搭配對台灣的介紹，寫著首都台北、人口2357萬人，這次共有桌球、跆拳道、羽毛球等項目68名選手參加。
旅外台灣人稱，韓國MBC電視台主播也是直接喊「台灣選手進場」，轉播畫面字幕上並附註「半導體事業與觀光業發達」，事前做了不少功課。
東京奧運23日晚間舉行開幕儀式，中華代表團入場時，現場司儀以「中華台北」介紹，但轉播單位日本放送協會（NHK）直接改稱「台灣」，引發熱議。
除此之外，芬蘭與法國媒體近日更新獎牌數成績時，也沒有使用台灣在國際賽事參賽時的「中華台北」（Chinese Taipei）名義。
法國體育媒體「團隊報」（L'Equipe）在獎牌排行榜中，也直接以台灣稱呼我國代表隊，且放上中華民國國旗。
擷取畫面顯示，旗幟雖然仍是中華隊隊旗，但國名均直接使用「台灣」，紛紛替台灣隊正名。
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