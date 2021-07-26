韓國KBS開幕式同樣稱台灣 還介紹首都人口半導體

「未能實現的東奧夢幻開幕式，倒底為何消失？」東京奧運在嚴峻疫情的氛圍下，上周終於順利開幕。隨著賽事展開，日本媒體和輿論開始聚焦於選手表現和奪牌捷報，但與此同時對於開幕式的成果檢討，卻也在批判聲浪中發酵。國際知名的導演北野武直接毒舌嘲諷，批評開幕式無聊到睡著、浪費納稅人的血汗錢，另外《週刊文春》也取得東奧的內部資料，揭露因故未能實現的「夢幻開幕式提案」，本來應該是更為華麗熱鬧的演出，而且將由國際知名的大友克洋名作——《AKIRA》——揭開序幕。計畫落空的箇中原因，又再度指向了黑幕重重的東奧組委會內部問題。

2021-07-26 17:11