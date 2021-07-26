鐵人三項／台場「巨大鋼彈像」入鏡 外國粉絲：我的老天鵝！

東京奧運的「鐵人三項」男子個人項目在26日舉行，除了選手們的激烈競爭之外，自由車環節在行經台場地區時，意外拍到當地知名的「鋼彈像」，也成為熱議的話題之一。

根據日本媒體「THE ANSWER」報導，本次的鐵人三項賽事，由1.5公里的游泳、40公里的自由車賽以及10公里的長跑組成。而在自由車段落的轉播中，媒體意外拍到騎著腳踏車正比拚速度的選手們背後，出現台場知名地標的等身大「獨角獸鋼彈」，存在感十分強烈。

-Vamos a ponerles algo memorable a los Triatletas para que no olviden su participación en #Tokyo2020

-Dicho y hecho pic.twitter.com/crqyglIrAq — BiciArdillas Aragón (@Biciardillas) July 25, 2021

等身鋼彈不只成為媒體焦點，也讓許多網友非常興奮。不少外國網友表示「通過鋼彈面前，這次奧運太有趣了」、「看鐵人三項居然有鋼彈」、「這東西不得了啊」、「Oh My God」、「奧運就因為這個更嗨了起來」。對此日本網友則認為「橫濱的鋼彈更猛喔，不過還是很開心啦」、「還有哥吉拉、七龍珠、寶可夢…」、「我自己看到也很興奮」、「作為鋼彈粉絲很開心啊」。

本次男子鐵人三項結果，最終由來自挪威的布魯門菲特（Kristian Blummenfelt）選手摘下金牌，成為挪威史上第一人。過去曾因戴著「埔鹽順澤宮」帽子而成為話題的挪威好手伊登（Gustav Iden），成績則落在第八名。

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