最精彩東奧項目？ 過來人揭3項目「展現力與美」
2020日本東京奧運因為全球疫情爆發延期一年，最終在23日時舉行開幕典禮，至今中華隊分別以柔道及跆拳道項目，奪得一銀一銅的成績，目前在東京奧運獎牌榜上暫居第22名。對此，便有網友疑惑詢問「最好看的東奧賽事為何？」從留言處整理出三熱門項目，其中的「田徑」項目最「最接近原始奧運」。
原PO在PTT上以「奧運最好看的項目」為題說明，東京奧運雖然遲到，但最後還是舉行了，便想藉此發文詢問網友認為「奧運最好看的項目是什麼？還是好看的不是項目，是正妹或帥哥？」
此文一出，不少網友整理出奧運最好看的三個項目分別是「田徑」、「跳水」和「體操」，「女子體操、女子跳水」、「現場田徑，轉播體操」、「歷屆奧運，國外收視率最高的都是體操」、「跳水，體操，田徑」、「女子體操，我整個下午都在看…」、「絕對是田徑」、「田徑、游泳、體操，基本上都很好看」、「田徑，超熱血，而且都穿很少，最接近原始奧運理念的項目，考驗力與美與身體素質」、「雙人跳水看同步率真的好看」。
根據歷史記錄，公元前776年的古希臘為第一屆古代奧運會，當時只有短跑（希臘人稱之為「斯泰德」Stadion，意為「場地跑步」）一個項目，1896年第一屆現代奧運會上，田徑的走、跑、跳躍、投擲等成為主要競技項目。1900年巴黎第二屆奧運會，首次增加了女子田徑比賽，許多現代的最頂級比賽是由國際田徑總會（IAAF）以及成員協會所舉行。
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