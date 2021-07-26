快訊

東奧射箭／射箭男團決賽惜敗韓國 摘史上第二面銀牌

留學生出國想打疫苗 陳時中：沒有道理比在台灣的人先打

最精彩東奧項目？ 過來人揭3項目「展現力與美」

聯合新聞網 / 綜合報導
東京奧運開幕，圖為中華隊進場。路透
東京奧運開幕，圖為中華隊進場。路透

2020日本東京奧運因為全球疫情爆發延期一年，最終在23日時舉行開幕典禮，至今中華隊分別以柔道及跆拳道項目，奪得一銀一銅的成績，目前在東京奧運獎牌榜上暫居第22名。對此，便有網友疑惑詢問「最好看的東奧賽事為何？」從留言處整理出三熱門項目，其中的「田徑」項目最「最接近原始奧運」。

原PO在PTT上以「奧運最好看的項目」為題說明，東京奧運雖然遲到，但最後還是舉行了，便想藉此發文詢問網友認為「奧運最好看的項目是什麼？還是好看的不是項目，是正妹或帥哥？」

此文一出，不少網友整理出奧運最好看的三個項目分別是「田徑」、「跳水」和「體操」，「女子體操、女子跳水」、「現場田徑，轉播體操」、「歷屆奧運，國外收視率最高的都是體操」、「跳水，體操，田徑」、「女子體操，我整個下午都在看…」、「絕對是田徑」、「田徑、游泳、體操，基本上都很好看」、「田徑，超熱血，而且都穿很少，最接近原始奧運理念的項目，考驗力與美與身體素質」、「雙人跳水看同步率真的好看」。

根據歷史記錄，公元前776年的古希臘為第一屆古代奧運會，當時只有短跑（希臘人稱之為「斯泰德」Stadion，意為「場地跑步」）一個項目，1896年第一屆現代奧運會上，田徑的走、跑、跳躍、投擲等成為主要競技項目。1900年巴黎第二屆奧運會，首次增加了女子田徑比賽，許多現代的最頂級比賽是由國際田徑總會（IAAF）以及成員協會所舉行。

東奧萬花筒 2020東京奧運

延伸閱讀

跆拳戰將羅嘉翎奪牌首發文 點名感謝「經濟艙事件」中3人

東奧開幕式收視驚人 兩活動瞬間最高峰 老外最愛這項節目

奧運前3獎金500萬元起跳 律師建議「最佳領法」CP值高

楊勇緯奪銀「東奧推特獨漏國旗」 網友湧入怒刷一整排喊：Taiwan

相關新聞

鐵人三項／台場「巨大鋼彈像」入鏡成驚喜 外國粉絲興奮喊：Oh My God！

東京奧運的「鐵人三項」男子個人項目在26日舉行，除了選手們的激烈競爭之外，自由車環節在行經台場地區時，意外拍到當地知名的「鋼彈像」，也成為熱議的話題之一。

東奧開幕式收視驚人 兩活動瞬間最高峰 老外最愛這項節目

東京奧運於23日起正式開幕，雖然因為疫情的關係，開幕典禮並沒有開放一般觀眾入場，不過精彩的表演仍然吸引到許多人觀看，在日本國內更是寫下驚人的收視率。

一波三折的東京奧運 能讓世界重新團結嗎？

世界矚目的體育盛事──東京奧運，終於在7月23日迎來盛大的開幕儀式，雖然歷經過去一年新冠疫情的風霜，東京奧運仍然在縮減開支，以及因防疫考量不開放觀眾進場，僅允許少量人數進場的前提下正式開幕...

最精彩東奧項目？ 過來人揭3項目「展現力與美」

2020日本東京奧運因為全球疫情爆發延期一年，最終在23日時舉行開幕典禮，至今中華隊分別以柔道及跆拳道項目，奪得一銀一銅的成績，目前在東京奧運獎牌榜上暫居第22名。對此，便有網友疑惑詢問「最好看的東奧賽事為何？」從留言處整理出三熱門項目，其中的「田徑」項目最「最接近原始奧運」。

福原愛任東奧轉播球評 日本網友評價兩極

日本前桌球女將福原愛疑發生婚外情，日前與台灣前桌球代表江宏傑離婚，她今天將擔任電視台轉播東奧桌球賽的球評，引起日本網友兩...

東奧／開幕式收視率 在美比上屆大減36%

國家廣播公司新聞網(NBC News)初步數據顯示，東京夏季奧運當地時間23日晚間(美東同日上午)開幕式收看人次約170...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。