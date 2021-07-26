東奧開幕式收視驚人 兩活動瞬間最高峰 老外最愛這項節目

東京奧運於23日起正式開幕，雖然因為疫情的關係，開幕典禮並沒有開放一般觀眾入場，不過精彩的表演仍然吸引到許多人觀看，在日本國內更是寫下驚人的收視率。

根據日本媒體「スポニチ」報導，2020的東奧開幕典禮在日本，由NHK綜合台直播。日本關東地區的收視率來到56.4％，同樣是在晚間黃金時段播出的2008年北京奧運，收視率則是37.3％。上回里約奧運則是在日本晨間播出，收視率為23.6％。本次奧運的高收視，也逼近上回1964年東奧的61.2％。

這回東奧的最高收視率則來到61.0％，落在日本時間8點25、26分，以及8點47分左右（約相當於臺灣時間7點25、26分及7點47分）。前者是由歌手MISIA帶領的國歌演唱結束，接著森山未來的舞蹈表演時。後者則是各國選手開始入場的時刻。

各國入場環節創下收視高峰。圖為中華隊進場。 體育署提供

日本國歌「君之代」的演唱環節，由MISIA一人獨唱。森山的表演則是以悼念新冠肺炎的犧牲者為主題。各國選手進場的配樂，則由「勇者鬥惡龍」等眾多日本經典電玩音樂組成。

報導還指出，由日本默劇團體「GABEZ」主演，被網友戲稱為「超級變變變」的圖標人模仿節目，則在海外媒體獲得相當高的評價。

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