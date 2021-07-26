網球／世界球王超親民！約克維奇成選手村最受歡迎吉祥物

20座大滿貫，且生涯正值顛峰的世界球王約克維奇（Novak Djokovic）來到東京奧運選手村後毫無架子，不但結識來自世界各地的運動員，還互相交流，給予對方不少建議，從合照數量可以看出，他儼然成為本屆奧運最受歡迎的的吉祥物。

對於參加東京奧運，約克維奇表示：「這是一次很棒的經歷，很開心可以認識這麼多運動員，他們也很喜歡網球這項運動。」、「當我在選手村與其他運動員互動時，我會觀察他們如何在健身房訓練、如何做緩和運動，從聊天中了解他們對生活的看法，甚至吃什麼，這相當有趣。」

「我很幸運可以代表國家參加4次奧運，身為個人運動員，你很難有這樣的機會去瞭解其他運動員，奧運是相當獨特的經驗，是個很棒活動，我享受在這裡的每一刻。」約克維奇說道。

面對要求合照的運動員，約克維奇同樣來者不拒，在推特上甚至可以看到他與比利時體操選手一同伸展的畫面，說他是最享受這次奧運的運動員也不為過。

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