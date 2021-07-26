快訊

找到了！旗津海域發現男童遺體 搜救人員冒風浪打撈中

羽球／麟洋配首勝進袋 晉級之路還要硬拚球王組合

網球／世界球王超親民！約克維奇成選手村最受歡迎吉祥物

聯合新聞網 / 綜合報導
世界球王約克維奇與比利時體操選手於選手村一同伸展訓練。 圖／取自約克維奇推特
世界球王約克維奇與比利時體操選手於選手村一同伸展訓練。 圖／取自約克維奇推特

20座大滿貫，且生涯正值顛峰的世界球王約克維奇（Novak Djokovic）來到東京奧運選手村後毫無架子，不但結識來自世界各地的運動員，還互相交流，給予對方不少建議，從合照數量可以看出，他儼然成為本屆奧運最受歡迎的的吉祥物。

對於參加東京奧運，約克維奇表示：「這是一次很棒的經歷，很開心可以認識這麼多運動員，他們也很喜歡網球這項運動。」、「當我在選手村與其他運動員互動時，我會觀察他們如何在健身房訓練、如何做緩和運動，從聊天中了解他們對生活的看法，甚至吃什麼，這相當有趣。」

「我很幸運可以代表國家參加4次奧運，身為個人運動員，你很難有這樣的機會去瞭解其他運動員，奧運是相當獨特的經驗，是個很棒活動，我享受在這裡的每一刻。」約克維奇說道。

面對要求合照的運動員，約克維奇同樣來者不拒，在推特上甚至可以看到他與比利時體操選手一同伸展的畫面，說他是最享受這次奧運的運動員也不為過。

東奧焦點選手 2020東京奧運 約克維奇

延伸閱讀

網球／約克維奇東奧男單旗開得勝 大嘆天氣超濕熱

網球／約克維奇東奧男單旗開得勝 往年度金滿貫邁進

網球／就差奧運金牌！球王挑戰金滿貫喊少了費納不習慣

網球／網壇東奧最大咖 約克維奇拚年度金滿貫

相關新聞

網球／世界球王超親民！約克維奇成選手村最受歡迎吉祥物

20座大滿貫，且生涯正值顛峰的世界球王約克維奇（Novak Djokovic）來到東京奧運選手村後毫無架子，不但結識來自世界各地的運動員，還互相交流，給予對方不少建議，從合照數量可以看出，他儼然成為本

體操／抵制性化女子選手 德國隊發起緊身衣革命

德國女子體操隊在東京奧運資格賽選穿覆蓋大腿的長褲型緊身衣上場，藉此表態：女性有選擇自由，可以選穿讓自己自在的衣服

金牌治百病？衛報：日本選手告捷 反奧運聲浪「改觀」

東京奧運如火如荼展開，原先造成日本數百萬民眾道德困境的體育盛事，上周末在日本選手一口氣拿下5面金牌後，日本大眾對奧運似乎...

東奧直擊／半套又雙標的社交距離

這次採訪東京奧運，最常看到就是「保持社交距離」的標語，也是媒體防疫手冊中不斷宣導的防疫措施之一，然而混合採訪區的亂象，卻...

颱風來襲 東奧新挑戰

東京奧運暨帕運組委苦於應對選手感染新冠肺炎之際，還面臨另一場災難的挑戰。日本氣象廳表示，颱風尼伯特（Nepartak）持...

中國東奧空手道選手擁仙氣顏值 樣貌神似石原聰美引關注

東京奧運會7月23日開幕，中國體育代表團派出超過400位選手參加賽事，不乏令人眼前一亮的美女選手，其中空手道代表隊、與女星同名的選手龔莉，更因為擁有仙氣般的高顏值而爆紅，被網友稱為是翻版「石原聰美」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。