美國女泳將熱身跳TWICE拍子超準 網讚：沒音樂都知哪首
奧運開辦，各國選手都受到全球矚目，美國游泳女將 Sierra Schmidt在韓網上成為一大話題，網友發現她在東京奧運會選拔上熱身時，竟大跳韓國女團的舞蹈，台灣網友轉發影片直呼「超可愛！沒有音樂都能知道她在跳什麼」。
有網友在論壇Dcard發文分享Sierra跳舞的影片，直接認出她是在跳TWICE 的人氣單曲《Cheer Up》，並表示「美國游泳選手Sierra Schmidt參加6月奧運選拔會在場邊戴著耳機跳舞，沒有音樂都能知道她在跳什麼，真的太可愛了」。
Found this pic.twitter.com/VCnGUVb6h0— ëm | 🐺 (@Emzyfirst) June 17, 2021
有網友留言表示「跳Cheer up的時候中間教練還走過來跟她不知道說什麼，她很冷靜都沒有落拍耶」、「韓網有分享，她的歌單裡幾乎都是女團的歌」、「也太會跳」、「跳得很好欸」、「超可愛哈哈哈完全活在自己世界」、「跳的那麼好，應該比跳舞」、「單純暖身就夠可愛了，還認真到對嘴」。
Sierra Schmidt在今年6月19日也在推特上發文表示，「非常榮幸能在800人的奧運選拔賽中進入決賽，這真的是一次了不起的經驗，如果沒有得到大家支持我無法做到，期待明天晚上的最後一支舞」。
Sierra Schmidt曾於2014年多次獲得全國青少年冠軍，2015年泛美運動會上奪下800米自由泳金牌，據她所言，在賽前跳舞是為了緩解緊張。
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