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體操／抵制性化女子選手 德國隊發起緊身衣革命

中央社 / 東京26日綜合外電報導
德國女子體操隊在東京奧運選穿一件式體操服，一路延伸到腳踝，用意就是要抵制體操界性化女性的現象。 路透
德國女子體操隊在東京奧運選穿一件式體操服，一路延伸到腳踝，用意就是要抵制體操界性化女性的現象。 路透

德國女子體操隊在東京奧運資格賽選穿覆蓋大腿的長褲型緊身衣上場，藉此表態：女性有選擇自由，可以選穿讓自己自在的衣服。

美聯社報導，數十年來，女子體操選手向來穿著三角高衩、露出整條大腿的緊身衣。然而，在昨天的資格賽中，德國隊選穿的一件式體操服不僅覆蓋大腿，還一路延伸到腳踝，用意就是要抵制體操界性化（sexualization）女性的現象。

東奧是美國前國家體操隊醫納沙（Larry Nassar）性侵數百名體操選手遭判176年有期徒刑以來的首場夏季奧運。納沙狼爪下的受害者包括體操界佼佼者，有些甚至參戰過奧運。這起案件形容了體操文化是如何的侵害並物化年輕女孩。

法新社報導，德國隊體操選手最早於歐洲體操錦標賽穿著全身式體操服上場比賽。

她們本週稍早在東京有明體操競技場練習時，也選穿這款隊服。隊員們與教練並透過投票方式達成共識，穿著全身緊身衣出席昨天的資格賽。

三度征戰奧運的賽馳（Elisabeth Seitz）23日表示，她選穿「讓自己感到自在」的緊身衣，「我們想表達，每個女性、每個人都應該決定自己穿什麼」。

隊友佛斯（Sarah Voss）告訴路透社：「當女孩長大成為女人的過程，適應自己身體變化相當困難。我們想要確保每個人都自在舒適，我們向大家展現，無論選穿高衩型還是長褲型，大家可以穿自己想要穿的，讓自己好看、又讓自己自在。」

佛斯說：「無論如何，我們都想成為榜樣，讓大家有勇氣追隨我們的步伐。」

東奧萬花筒 2020東京奧運 德國

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