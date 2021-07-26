放寬防疫規定 東奧允許奪牌選手「無罩」拍照

國際奧會先前規定，東奧選手領獎時須佩戴口罩，也不能在頒獎台上合影留念。如今在多位優勝選手力爭之下，奧會決定修改規定，開放奪牌選手在台上脫下口罩，以供媒體拍照。

美聯社報導，今天部分獲獎選手並未遵守主辦單位的「口罩令」，在頒獎儀式中全程佩戴口罩。聽見反對聲浪後，國際奧林匹克委員會（IOC）決定調整作法，同意放寬賽前頒布的嚴格防疫規定。

國際奧會表示：「頒獎儀式規定經過調整，以讓媒體替運動員拍照，捕捉他們運動生涯獨特時刻的臉部表情與喜悅情緒。」

先前奧會規定，奪牌選手須遵守所有防疫規定，包括佩戴口罩、不可互相擁抱，也不能在頒獎台正中央合影留念。

今天奧會宣布，在金牌得主國歌響起後，得獎者有30秒的時間可以拿下口罩拍照，這段期間他們必須待在各自頒獎台上，不可隨意走動。

國際奧會在說明新規則的聲明中說，「在這段很有限的時間裡，金牌得主不應邀請銀牌及銅牌得主一起站上金牌頒獎台」，且「金、銀、銅牌得主在金牌頒獎台上合影時，仍須佩戴口罩」。

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