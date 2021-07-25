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中國東奧空手道選手擁仙氣顏值 樣貌神似石原聰美引關注

香港01 / 林芷瑩
中國體育代表團派出超過400位選手參加賽事，其中空手道代表隊、與女星同名的選手龔莉，更因為擁有仙氣般的高顏值而爆紅，被網友稱為是翻版「石原聰美」。圖／取自微博＠龔莉-Karate
中國體育代表團派出超過400位選手參加賽事，其中空手道代表隊、與女星同名的選手龔莉，更因為擁有仙氣般的高顏值而爆紅，被網友稱為是翻版「石原聰美」。圖／取自微博＠龔莉-Karate

東京奧運會7月23日開幕，中國體育代表團派出超過400位選手參加賽事，不乏令人眼前一亮的美女選手，其中空手道代表隊、與女星同名的選手龔莉，更因為擁有仙氣般的高顏值而爆紅，被網友稱為是翻版「石原聰美」。

今年22歲的龔莉出生於福建寧德市，小學二年級時加入學校跆拳俱樂部。2016年，東京奧運新增空手道項目，當時正練習跆拳道的龔莉被北京體育大學教練看中，她以為要加入跆拳道代表隊，但赴北京後才發現自己要參加空手道比賽，一度覺得被騙。不過，她看完一場實戰訓練後，立即被空手道吸引，開始有興趣。

龔莉加入學校跆拳俱樂部前，曾在校外學習2年武術。由於有武術與跆拳道的根基，加上她在賽場上有高昂戰鬥力，因此龔莉練習了5年的空手道已進步神速。

龔莉戰鬥力高昂，2018年9月，她參加國際比賽時被打到肘關節脫臼，但仍然堅持負傷戰到最後一刻，最終奪得冠軍。圖／取自微博＠龔莉-Karate
龔莉戰鬥力高昂，2018年9月，她參加國際比賽時被打到肘關節脫臼，但仍然堅持負傷戰到最後一刻，最終奪得冠軍。圖／取自微博＠龔莉-Karate

2018年9月，龔莉參加國際比賽時被打到肘關節脫臼，但她仍然堅持負傷戰到最後一刻，最終奪得冠軍。2019年，她在世界空手道聯盟K1超級聯賽總決賽奪得銀牌；2020年3月，她在世界空手道聯盟K1超級聯賽奧地利站摘下金牌，最終只花一年多時間就躍居世界第三。

今年5月，在奪得世界空手道聯盟K1超級聯賽里斯本站冠軍後，龔莉世界排名升至第二，獲得東京奧運會參賽資格。龔莉曾稱，自己的目標是想要站在最高的領獎台上，「雖然比賽這個東西是沒有辦法把控的，但我會全力以赴，其他啥都不想了，全力以赴幹吧」。

空手道隊主教練管健民曾評價稱，龔莉有非常強的求勝慾望，非常刻苦和努力，善於表現自己，而且執行力非常強。她在東京奧運會空手道賽場上，將展現出青年運動員的風采。

龔莉曾稱，自己的目標是想要站在最高的領獎台上。圖／取自微博＠龔莉-Karate
龔莉曾稱，自己的目標是想要站在最高的領獎台上。圖／取自微博＠龔莉-Karate

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文章授權轉載自《香港01》

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