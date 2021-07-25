中國東奧空手道選手擁仙氣顏值 樣貌神似石原聰美引關注
東京奧運會7月23日開幕，中國體育代表團派出超過400位選手參加賽事，不乏令人眼前一亮的美女選手，其中空手道代表隊、與女星同名的選手龔莉，更因為擁有仙氣般的高顏值而爆紅，被網友稱為是翻版「石原聰美」。
今年22歲的龔莉出生於福建寧德市，小學二年級時加入學校跆拳俱樂部。2016年，東京奧運新增空手道項目，當時正練習跆拳道的龔莉被北京體育大學教練看中，她以為要加入跆拳道代表隊，但赴北京後才發現自己要參加空手道比賽，一度覺得被騙。不過，她看完一場實戰訓練後，立即被空手道吸引，開始有興趣。
龔莉加入學校跆拳俱樂部前，曾在校外學習2年武術。由於有武術與跆拳道的根基，加上她在賽場上有高昂戰鬥力，因此龔莉練習了5年的空手道已進步神速。
2018年9月，龔莉參加國際比賽時被打到肘關節脫臼，但她仍然堅持負傷戰到最後一刻，最終奪得冠軍。2019年，她在世界空手道聯盟K1超級聯賽總決賽奪得銀牌；2020年3月，她在世界空手道聯盟K1超級聯賽奧地利站摘下金牌，最終只花一年多時間就躍居世界第三。
今年5月，在奪得世界空手道聯盟K1超級聯賽里斯本站冠軍後，龔莉世界排名升至第二，獲得東京奧運會參賽資格。龔莉曾稱，自己的目標是想要站在最高的領獎台上，「雖然比賽這個東西是沒有辦法把控的，但我會全力以赴，其他啥都不想了，全力以赴幹吧」。
空手道隊主教練管健民曾評價稱，龔莉有非常強的求勝慾望，非常刻苦和努力，善於表現自己，而且執行力非常強。她在東京奧運會空手道賽場上，將展現出青年運動員的風采。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言