快訊

台南查獲人蛇漁船 2移工染Delta變種病毒

跆拳道／羅嘉翎4強賽過關 下一戰抗美搶金牌戰門票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧游泳頒獎台違反防疫規定 國際奧會：選手必須戴口罩

中央社 / 東京25日綜合外電報導
游泳頒獎出現選手不戴口罩。 路透
游泳頒獎出現選手不戴口罩。 路透

國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，口罩是東京奧運頒獎儀式「必備之物」，先前游泳選手在頒獎台上未戴口罩並與對手擁抱，已違反防疫規定。

奧運所有場館都強制配戴口罩，不論室內或室外，選手、工作人員與媒體一體適用，這是主辦單位嚴格防疫措施的一環。

針對游泳選手未戴口罩的質疑，國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）回答：「不是有戴比較好，而是必須戴上。」

美國泳將卡利斯茲（Chase Kalisz）在男子游泳400公尺混合式項目摘金，頒獎台上未戴口罩與同胞、銀牌得主列達蘭（Jay Litherland）擁抱，列達蘭及銅牌得主澳洲的史密斯（Brendon Smith）也都沒戴口罩。

不久後，女子400公尺自由式接力項目，頒獎台上澳洲、加拿大及美國的泳將也都沒戴口罩就互相擁抱並拍照。

亞當斯說：「沒有，我們並沒有鬆綁，在此呼籲並要求所有人遵守規定。這對比賽、所有參與者以及我們的日本朋友都很重要，能夠傳達強烈的訊息。」

23日的開幕典禮中，吉爾吉斯與塔吉克的代表隊大多未戴口罩入場，與遵守防疫規定的其他國家代表隊形成鮮明對比。

主辦單位表示，今天又有10名奧運相關人士確診，本月1日以來總確診人數來到132人。

東奧萬花筒 2020東京奧運

延伸閱讀

東奧／支出將超200億元 史上最「燒錢」奧運

韓媒轉播東奧 出場國介紹竟用「核災照」 挨轟外交失禮

滑板／東奧新增項目 日本堀米雄斗奪歷史首金

柔道／回顧楊勇緯東奧征戰之路 網驚「儼然台灣史」引熱議

相關新聞

西班牙少女看成龍電影轉學跆拳道 淘汰中國兩金得主奪銀

西班牙周六（24日）贏得今屆奧運首面獎牌，17歲跆拳道少女艾妮絲亞絲（Adriana Cerezo Iglesias）在女子跆拳道49公斤級別奪銀。 艾妮絲亞絲3歲被父母逼學芭蕾舞，卻因看成龍電影而變成功夫迷，最終更轉學跆拳道，踏上奧運頒獎台。

東奧游泳頒獎台違反防疫規定 國際奧會：選手必須戴口罩

國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，口罩是東京奧運頒獎儀式「必備之物」，先前游泳選手在頒獎台上未戴口罩並與對手擁抱，已...

東奧／支出將超200億元 史上最「燒錢」奧運

日本官方原本表示，刻在進行的東京奧運支出預算為154億美元，但官方審計人員已表示，支出將超過200億美元，遠超原先估計，...

韓媒轉播東奧 出場國介紹竟用「核災照」 挨轟外交失禮

東京奧運23日晚間開幕，南韓文化廣播公司（MBC）電視台轉播介紹烏克蘭、海地等國代表隊時，選用的照片和文字不當，引發爭議...

東奧／熱浪來襲 氣溫飆破90℉「疫」外讓選手更難熬

本屆東京奧運命運多舛，除新冠疫情讓相關人員及運動員不敢大意之外，東京熱浪來襲，氣溫持續在華氏90度(攝氏32.2度)以上...

外媒報導中國奪金 楊倩標題加「新冠」侯志慧配怪照

CNN在射擊運動員楊倩23日在女子10米氣步槍奪金的報導配上更多「新冠確診病例」的標題，令中國媒體回批報導操作手法「低級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。