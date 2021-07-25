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東奧游泳頒獎台違反防疫規定 國際奧會：選手必須戴口罩
國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，口罩是東京奧運頒獎儀式「必備之物」，先前游泳選手在頒獎台上未戴口罩並與對手擁抱，已違反防疫規定。
奧運所有場館都強制配戴口罩，不論室內或室外，選手、工作人員與媒體一體適用，這是主辦單位嚴格防疫措施的一環。
針對游泳選手未戴口罩的質疑，國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）回答：「不是有戴比較好，而是必須戴上。」
美國泳將卡利斯茲（Chase Kalisz）在男子游泳400公尺混合式項目摘金，頒獎台上未戴口罩與同胞、銀牌得主列達蘭（Jay Litherland）擁抱，列達蘭及銅牌得主澳洲的史密斯（Brendon Smith）也都沒戴口罩。
不久後，女子400公尺自由式接力項目，頒獎台上澳洲、加拿大及美國的泳將也都沒戴口罩就互相擁抱並拍照。
亞當斯說：「沒有，我們並沒有鬆綁，在此呼籲並要求所有人遵守規定。這對比賽、所有參與者以及我們的日本朋友都很重要，能夠傳達強烈的訊息。」
23日的開幕典禮中，吉爾吉斯與塔吉克的代表隊大多未戴口罩入場，與遵守防疫規定的其他國家代表隊形成鮮明對比。
主辦單位表示，今天又有10名奧運相關人士確診，本月1日以來總確診人數來到132人。
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