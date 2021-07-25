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籃球／「我人就是這麼好！」杜蘭特開幕儀式合照來者不拒

聯合新聞網 / 綜合報導
籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）。 美聯社
籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）。 美聯社

欲挑戰奧運4連霸的美國夢幻隊日前已成功抵達東奧會場，籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）甚至在開幕儀式時開啟IG直播，與網友共襄盛舉，期間也遭遇不少運動員球迷要求合影，他通通來者不拒，他在直播中表示：「沒辦法，我人就是這麼好。」

拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）上傳了夢幻隊與奧運五環標誌的合照，而另一方面，杜蘭特早從進場前就開啟IG直播，其中與其他球星的互動也相當有趣，包括活塞隊葛蘭特（Jerami Grant）與公牛隊拉文（Zach LaVine）。

看到這位NBA球星，就連各種最高殿堂的運動員們都成為一位位小粉絲，要求與杜蘭特合影，有位來自其他國家的棒球選手向他透露：「我是明天第一場比賽的先發投手。」KD也展現親切回應：「喔？那我等等要看看你的ERA (自責分率)是多少。」還有一位來自比利時的女籃選手主動將頭靠在他的胸口合照，KD刻意挖苦問道：「你不想跟我旁邊的NBA球員拉文合照嗎？」而對方回答：「不想，我就是你的粉絲。」而這一切都被記錄在他的IG直播畫面。

一路被無數粉絲包圍的杜蘭特最後將鏡頭對準工作人員，他開玩笑表示：「我這30分鐘一直被其他人攔下來，我不知道這傢伙的工作表現如何。」對方則表示：「那是因為你人太好，別人要合照你就停下來。」KD則將鏡頭轉向自己：「沒辦法，我人就是這麼好。」

東奧萬花筒 2020東京奧運 東奧籃球

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